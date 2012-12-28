Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ-2025 в Липецкой области стало обществознание

Выпускники Липецкой области определились с предметами для сдачи ЕГЭ.





Завершилась регистрация заявлений на участие в едином государственном экзамене. Всего в Липецкой области сдавать ЕГЭ собираются более 4700 человек.Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку. Его будут сдавать 4578 выпускников. Экзамен по математике базового уровня выбрали 2221 человек, сообщает областное министерство образования.Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его в этом году собираются сдавать 2214 выпускников. Однако, по сравнению с прошлым годом количество желающих сократилось на 10%. Зато растет интерес к точным и естественно-научным предметам. Каждый пятый выпускник выбрал экзамен по физике. Профильную математику будут сдавать 52% одиннадцатиклассников. Среди популярных предметов также биология, химия, физика, информатика, история.Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать 457 участников. Немецкий выбрали четыре человека, французский — шесть, испанский — два. Китайский язык будет сдавать всего один выпускник.ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа досрочный, основной и дополнительный. Даты досрочного этапа с 21 марта по 21 апреля, основной этап — с 23 мая по 4 июля, дополнительный этап с 4 сентября по 23 сентября. Как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут пересдать один из сдаваемых предметов 3 и 4 июля.