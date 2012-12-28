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За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения
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сегодня, 12:52

За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения

На перекрёстке столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл «Хонда» .

Вынесен приговор по резонансному уголовному делу о смертельном ДТП на улице Коммунаров в Ельце, которое произошло 28 сентября 2023 года.

62-летнего жителя Белгорода — водителя автомобиля «УАЗ Патриот» признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ) и приговорили к трём годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Напомним, 28 сентября 2023 года около 13:58 в Ельце на пересечении улиц Коммунаров и Пирогова столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетела даже обувь. Но он выжил, хотя его здоровью был причинён тяжкий вред. А вот в автомобиле погиб 24-летний пассажир.

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Авария произошла, когда водитель «УАЗа» поворачивал налево на регулируемом светофором перекрёстке. Он столкнулся с двигающимся прямо во встречном направлении мотоциклом марки «Хонда» под управлением 36-летнего мужчины.

Суд пришёл к выводу, что водитель автомобиля при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу.

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Водитель внедорожника не признал вину.

Фото - vk.com/elec_online
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