Происшествия
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сегодня, 12:52
За гибель 24-летнего пассажира — три года колонии-поселения
На перекрёстке столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл «Хонда» .
62-летнего жителя Белгорода — водителя автомобиля «УАЗ Патриот» признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ) и приговорили к трём годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Напомним, 28 сентября 2023 года около 13:58 в Ельце на пересечении улиц Коммунаров и Пирогова столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара с мотоциклиста слетела даже обувь. Но он выжил, хотя его здоровью был причинён тяжкий вред. А вот в автомобиле погиб 24-летний пассажир.
Авария произошла, когда водитель «УАЗа» поворачивал налево на регулируемом светофором перекрёстке. Он столкнулся с двигающимся прямо во встречном направлении мотоциклом марки «Хонда» под управлением 36-летнего мужчины.
Суд пришёл к выводу, что водитель автомобиля при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу.
Водитель внедорожника не признал вину.
Фото - vk.com/elec_online
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