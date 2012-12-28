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Происшествия
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сегодня, 14:22
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За пьяную езду мотоциклиста отправили на полтора года в колонию строгого режима
Мужчина уже имел судимость за управление транспортом в состоянии опьянения.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, водитель уже имел не снятую и не погашенную судимость за управление транспортом в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ), но 1 ноября прошлого года вновь сел пьяным за руль.
Мотоцикл под управлением нетрезвого мужчины был остановлен инспектором ДПС на 33-м километре дороги Хлевное-Тербуны. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
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