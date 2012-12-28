За пьяную езду мотоциклиста отправили на полтора года в колонию строгого режима

Мужчина уже имел судимость за управление транспортом в состоянии опьянения.

Тербунский районный суд приговорил мотоциклиста к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению водительских права на четыре года за неоднократную пьяную езду (по части второй статьи 264.1 УК РФ).По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, водитель уже имел не снятую и не погашенную судимость за управление транспортом в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ), но 1 ноября прошлого года вновь сел пьяным за руль.Мотоцикл под управлением нетрезвого мужчины был остановлен инспектором ДПС на 33-м километре дороги Хлевное-Тербуны. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.