Десять дней обязанности губернатора будет исполнять Николай Тагинцев

Игорь Артамонов решил провести время с семьей.



Исполнение обязанностей главы региона возложено на первого заместителя Николая Тагинцева.

Губернатор Игорь Артамонов c сегодняшнего дня ушёл в непродолжительный отпуск, который проведет в России. На рабочее место он вернется 10 августа.— Губернатор следит за ситуацией в регионе, получает регулярные отчеты по ранее данным поручениям, — сообщил пресс-секретарь Михаил Шаршаков.