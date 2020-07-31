Общество
41 минуту назад
Десять дней обязанности губернатора будет исполнять Николай Тагинцев
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Игорь Артамонов решил провести время с семьей.
Губернатор Игорь Артамонов c сегодняшнего дня ушёл в непродолжительный отпуск, который проведет в России. На рабочее место он вернется 10 августа.
— Губернатор следит за ситуацией в регионе, получает регулярные отчеты по ранее данным поручениям, — сообщил пресс-секретарь Михаил Шаршаков.
Исполнение обязанностей главы региона возложено на первого заместителя Николая Тагинцева.
— Губернатор следит за ситуацией в регионе, получает регулярные отчеты по ранее данным поручениям, — сообщил пресс-секретарь Михаил Шаршаков.
Исполнение обязанностей главы региона возложено на первого заместителя Николая Тагинцева.
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