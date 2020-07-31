Общество

41 минуту назад

Десять дней обязанности губернатора будет исполнять Николай Тагинцев

5 691
#губернатор #отпуск
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Десять дней обязанности губернатора будет исполнять Николай Тагинцев

Игорь Артамонов решил провести время с семьей.

Губернатор Игорь Артамонов c сегодняшнего дня ушёл в непродолжительный отпуск, который проведет в России. На рабочее место он вернется 10 августа. 

— Губернатор следит за ситуацией в регионе, получает регулярные отчеты по ранее данным поручениям, — сообщил пресс-секретарь Михаил Шаршаков.

Исполнение обязанностей главы региона возложено на первого заместителя Николая Тагинцева.

5 691
#губернатор #отпуск
1

Комментарии (5)

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Погнал на курорт

3 минуты назад
Погреет кости? Но куда и с кем?
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Бобровая струя

14 минут назад
работа не волк, в лес не убежит...
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Кор-ректор

15 минут назад
Текст китаец писал... или вьетнамец. Не пойму... Там не то, что ошибки! Смысл среди них теряется! Или уз-Бек?..
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Барханный котик

17 минут назад
конец июля, август - самое время для отпуска))) я бы сьездил на моря... нашел русалку) заикрил ее и уехал работать грузчиком.
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007

23 минуты назад
Обработался.....устал
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