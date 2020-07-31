Происшествия

24 минуты назад

36-летний житель Липецка сломал головой 9-летнего пасынка диван

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#истязания
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Мать пообещала мальчику, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, планшет за молчание.

В Липецке Следственным отделом по Октябрьскому округу СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего горожанина, подозреваемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшее за собой потерю слуха.

По данным следствия, 23 мая 2020 года обвиняемый, находясь в своей квартире, в ходе конфликта с 9-летним сыном сожительницы причинил ему  черепно-мозговую травму. Взяв мальчика за ноги ниже колен, он с размаха ударил его затылком о сиденье кухонного дивана так, что деревянная часть дивана сломалась. На сильную головную боль мальчик пожаловался матери, которая в момент конфликта находилась в соседней комнате. Мать доставила  сына в больницу, запретив ему рассказывать о случившемся. Взамен на молчание пообещала ему планшет. Лишь спустя два месяца после произошедшего, мальчик рассказал о травме бабушке, которая заявила в правоохранительные органы.

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фото пресс-службы СУ СК по Липецкой области

После тяжелой травмы головы у школьника начались проблемы со слухом.

- Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. При допросе подозреваемый пояснил, что действовал в воспитательных целях, так как мальчик отказывался делать уроки и оскорблял свою мать, - сообщили в пресс-службе Следственного управления.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

3 705
#истязания
1

Комментарии (4)

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Ирина

2 минуты назад
У нас в соседнем доме семья проживает с тремя детьми.Пьянки, гулянки очень часто.Самый старший подросток называет свою мать прости......ня.У меня складывается впечатление, что мать или сожитель и ему наливают.Самой младшей девочке лет шесть
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60+

6 минут назад
Мамашу привлечь на 5 лет за укрывательства и Лишить родительских прав .
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тото

10 минут назад
"Терпите", мамки.За секс с дядей,готовы жертвовать детьми.Новых нарожаете.А отцу родному,возможно не отдала ребенка.Зато пристроила свою п...Теперь как быть пацану?Мать его сгнобит за сожителя,мало того,что здоровье потерял,так и любовь мамки. Капец.
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