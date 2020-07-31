36-летний житель Липецка сломал головой 9-летнего пасынка диван

Мать пообещала мальчику, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, планшет за молчание.

В Липецке Следственным отделом по Октябрьскому округу СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего горожанина, подозреваемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшее за собой потерю слуха.По данным следствия, 23 мая 2020 года обвиняемый, находясь в своей квартире, в ходе конфликта с 9-летним сыном сожительницы причинил ему черепно-мозговую травму. Взяв мальчика за ноги ниже колен, он с размаха ударил его затылком о сиденье кухонного дивана так, что деревянная часть дивана сломалась. На сильную головную боль мальчик пожаловался матери, которая в момент конфликта находилась в соседней комнате. Мать доставила сына в больницу, запретив ему рассказывать о случившемся. Взамен на молчание пообещала ему планшет. Лишь спустя два месяца после произошедшего, мальчик рассказал о травме бабушке, которая заявила в правоохранительные органы.После тяжелой травмы головы у школьника начались проблемы со слухом.- Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. При допросе подозреваемый пояснил, что действовал в воспитательных целях, так как мальчик отказывался делать уроки и оскорблял свою мать, - сообщили в пресс-службе Следственного управления.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.