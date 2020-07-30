С 3 августа липчане не смогут пополнять баланс транспортной карты наличными

Анонсированные ограничения из-за изменения федерального законодательства претворяют в жизнь. Вариант оплаты проезда наличными не отменяют.

С 3 августа 2020 года в Липецкой области прекращается пополнение транспортных карт наличными денежными средствами. Это ограничение вводится в рамках поправок к Федеральному закону «О национальной платежной системе» и должно пресечь нелегальный оборот наличных. Пополнить проездной теперь возможно с использованием банковского счета.- Терминалы мы не убираем. Теперь они будут работать на актуализацию баланса, то есть на них установим такое же оборудование, которое давно можно было заметить в отделениях банков. На первое время как минимум девять терминалов настроим для прием банковских карт, а не наличных, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта администрации Липецкой области. – Остается вариант пополнения баланса в отделениях банка «Зенит» и Сбербанка, через сайты и мобильные приложения этих кредитных организаций. Держатели карт других банков могут без комиссии пополнить баланс через банк-оператор системы оплаты проезда в Липецкой области «ОРБ». Кроме того, без комиссии принимаются платежи в личном кабинете держателя транспортной карты. Регистрация там позволит вернуть деньги даже если вы потеряли неименную карту.Пополнить карту можно через QR-код.Оплату проезда наличными не отменяют.