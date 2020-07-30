6 минут назад
С 3 августа липчане не смогут пополнять баланс транспортной карты наличными
Анонсированные ограничения из-за изменения федерального законодательства претворяют в жизнь. Вариант оплаты проезда наличными не отменяют.
- Терминалы мы не убираем. Теперь они будут работать на актуализацию баланса, то есть на них установим такое же оборудование, которое давно можно было заметить в отделениях банков. На первое время как минимум девять терминалов настроим для прием банковских карт, а не наличных, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта администрации Липецкой области. – Остается вариант пополнения баланса в отделениях банка «Зенит» и Сбербанка, через сайты и мобильные приложения этих кредитных организаций. Держатели карт других банков могут без комиссии пополнить баланс через банк-оператор системы оплаты проезда в Липецкой области «ОРБ». Кроме того, без комиссии принимаются платежи в личном кабинете держателя транспортной карты. Регистрация там позволит вернуть деньги даже если вы потеряли неименную карту.
Пополнить карту можно через QR-код.
Оплату проезда наличными не отменяют.