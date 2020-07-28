16-летнего подростка осудили за кражу и угон

В Чаплыгинском районе вынесен приговор 16-летнему подростку, виновному в краже с банковского счета и угоне автомобиля.





Следствием и судом установлено, что 22 октября 2019 года в Чаплыгине подросток воспользовался отсутствием продавщицы торгового павильона и украл из её сумки кошелек с банковскими картами. Обнаружив в кошельке ещё и конверт с паролем от кредитной карты, он обналичил 14 тысяч рублей. Пропажу владелица карты заметила в момент оповещения банка о снятии с её счета денежных средств и сообщила о краже в правоохранительные органы. Злоумышленник был установлен в тот же день.



Кроме этого, 15 ноября того же года подросток, приехав в Грязи для встречи с друзьями, угнал автомобиль из гаража. На угнанной машине его задержали в Липецке сотрудники ДПС.



- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений подросток признал, раскаялся в содеянном и активно способствовал следствию. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Как рассказали в следственном управлении, должностным лицам, ответственных за воспитание детей и профилактику их правонарушений, поручено усилить профилактическую работу и контроль над времяпровождением подростка. С помощью психологов разработан индивидуальный план его сопровождения для стимулирования сознательного отношения к обучению.

