Около десятка улиц Липецка останутся без горячей воды

28 июля с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 25, 27, 27а, 29, 31 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января - цистерна с водой подъедет к дому № 25 по улице Студеновской.



Кроме того, в это же время, с 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 4, 7, 26 по улице Шкатова, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 1, 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4 Пятилетки и частный сектор улиц Кротевича, Шкатова (с домов № 18 по № 24) и 30 лет Октября (с домов № 1 по № 24) – жителям этого района воду подвезут к дому № 3 по улице Шкатова.



Также с 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 3, 7 по улице Юных натуралистов, №№ 2а, 3а, 4а строение 2, 5а, 7, 7а, 9, 11а по улице Доватора, №№ 18, 22а, 70б, 72, 72а, 74 по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского – воду можно набрать возле дома № 7 по улице Айвазовского.



С 10:00 до 20:00 воду отключат на улицах Северный рудник и Кузьминской – машина с водой будет стоять возле дома № 1а по улице Кузьминской. С 09:00 до 20:00 без воды останутся жители домов №№ 111, 117, 119, 119а, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской и №№ 7, 10 по улице Кувшинова – воду подвезут к дому № 119 по улице Московской.



Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ не будет горячей воды в домах №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а по улице Ударников, №№ 10, 11, 12в, 14, 16, 18, 19, 21, 21а, 23а по улице Юношеской и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 44 по улице Фурманова, а также в домах частного сектора улиц Леваневского, Волжской, Береговой, Санитарной, Лесопарковой, Пляжной, Парковой – света не будет из-за ремонтных работ на сетях, пояснили в ЛГЭК.

