Война с вирусом: Бразилия становится новым очагом заражения, российская экономика за год может упасть на 5%

Новые очаги коронавирусной инфекции перемещаются в Южную Америку: Бразилия стала третьей по числу зараженных и почти догнала Россию. Местные ученые вносят свой вклад в борьбу – здесь создали первый генетический тест, где для определения вируса в организме человека используют фрагменты ДНК. Мурманские ученые обращаются за поддержкой к природе – для восстановления после болезни они предлагают препарат из морских ежей. Российская экономика по итогам года упадет на 5%, а самым провальным станет второй квартал, по его итогам спад составит 9,5% - обновленный прогноз представило министерство экономического развития России. В Колумбии мэров десяти городов обвинили в краже средств, выделенных для борьбы с COVID-19. Во Флориде маски для защиты от коронавируса начали делать из кожи питонов. Карантин в Израиле обострил противостояние между людьми и дикими кабанами в борьбе за городскую территорию.

По данным Роспотребнадзора, на утро 23 мая в мире зафиксированы 5 252 517 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 109 719 человек. Погибли от коронавируса 340 230 человек, полностью вылечились – 2 169 179 человек.

США остается лидером антирейтинга - здесь выявлены 1,64 миллиона зараженных. Бразилия становится еще одним очагом коронавирусной инфекции и почти приблизилась к России по числу зараженных: в России выявлено 335,9 тысяч, в Бразилии – 332,4 тысячи случаев. Больше двухсот тысяч случаев – в Испании, Великобритании, Италии. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Германии, Турции, Иране, Индии и Перу.

В России за последние сутки зафиксировано 9 434 заболевших в 84 регионах. Всего на территории страны 335 882 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 107 937 человек. 3388 - скончались.

В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 65 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 1568 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 463 человека выздоровели, 5 умерли. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 41 месте.

В Бразилии создали первый генетический тест на коронавирус

В Бразилии создали первый генетический тест на коронавирус для массового тестирования, где для определения вируса в организме человека используют фрагменты ДНК – тест разработали в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Больница имени Альберта Эйнштейна стала первой, кто столкнулся с COVID-19 в Бразилии в конце февраля. Точность теста по заверениям разработчиков позволяет избежать ложноотрицательных результатов. Кроме того, вирус в теле человека можно идентифицировать уже с первого дня его попадания в организм. «Новая технология расширяет мировой потенциал диагностирования, ускоряет начало лечения и изолирования больных, а также контактировавших с ним людей», - заявил Сидни Клайнер, президент Бразильско-израильского благотворительного общества им. Альберта Эйнштейна. Итоги анализа занимают около трех дней, ученые работают над тем, чтобы уменьшить этот срок.

Для борьбы с COVID-19 мурманские ученые предложили морских ежей

Мурманские ученые предложили применять в борьбе с COVID-19 препарат из морских ежей – он помогает больным восстанавливаться после тяжелых заболеваний, разработчики предполагают, что его можно использовать и для коронавирусных больных. Об этом рассказал заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института (ММБИ) Григорий Воскобойников. В составе препарата – икра морских ежей, водоросль ламинария, эхинацея и некоторые другие компоненты. Впервые его выпустили около пяти лет назад в виде биодобавки, тогда он показал положительный эффект у больных, которые восстанавливались после сложных операций или химиотерапий. Для дальнейшей разработки добавки в полноценное лекарство требовались новые клинические испытания, однако тогда ученые не смогли получить необходимую поддержку.

Российская экономика по итогам года может упасть на 5%

Российская экономика по итогам года упадет на 5%, а самым провальным станет второй квартал, по его итогам спад составит 9,5% - обновленный прогноз представило министерство экономического развития России. Основные параметры уточнили с учетом влияния пандемии и связанных с ней ограничений. До начала эпидемии, в январе, министерство прогнозировало, что в 2020 году экономика вырастет на 1,9%, а в 2021 – на 3,1%. Новый прогноз планируется представить в августе-сентябре, когда, как ожидают в министерстве, снимут коронавирусные ограничения. Сейчас эксперты предполагают, что на докризисный уровень российская экономика вернется не раньше первого полугодия 2022 года, а в 2021 году ее рост составит 2,8%. Восстановление экономики по мнению аналитиков начнется в четвертом квартале нынешнего года. В прогнозе не учитывались меры, которые закладываются сейчас для поддержки и восстановления предприятий и учреждений.

В Португалии каждая семья из-за кризиса потеряла в среднем около 950 евро доходов

Каждая португальская семья с начала кризиса, вызванного пандемией, потеряла в среднем 944 евро дохода. Общие потери в стране составили около 3,9 миллиардов евро, сообщает портал theportugalnews.com со ссылкой на исследование португальской ассоциации защиты прав потребителей Deco. Так, с начала карантинных ограничений с заметной потерей дохода столкнулись 70% домохозяйств в стране. Основными причинами финансовых сокращений стали потеря или уменьшение заработков. Сильнее всего пострадали самозанятые, 65% португальцев продолжили работать, из них только у 42% сохранился прежний уровень заработка. 9% участников исследования отметили, что им затруднительно оплачивать ипотечный кредит, для 12% сложно стало платить арендную плату, для такой же доли населения возникли трудности с оплатой газа, электричества и воды, а в 11% случаев проблему вызывает покупка продуктов питания. За финансовой помощью пришлось обращаться каждой четвертой семье. В ближайшие 12 месяцев 26% респондентов ожидают, что потеря работы станет для них «вероятной», еще 30% предполагают, что у них сократится зарплата.

В Колумбии мэров десяти городов обвиняют в краже средств из фонда борьбы с COVID-19

Два мэра колумбийских городов арестованы, еще восьмерых глав городов возьмут под стражу в ближайшее время из-за коррупции - чиновников обвиняют в злоупотреблении бюджетными средствами, выделенными для борьбы с пандемией коронавируса, заявил генеральный прокурор Фернандо Карилья. Как сообщает издание colombiareports.com, обвинения в коррупции предъявили еще трем мэрам, но им разрешат остаться на свободе во время судебного процесса, а один губернатор провинции отстранен от работы чуть раньше. В совместном заявлении генпрокурора Фернандо Карильо и генерального контролера Фелипе Кордобы говорится, что группа мэров и других местных чиновников обвиняется в извлечении незаконной прибыли при подписании контрактов без соблюдения предусмотренных законом требований, а также других типов хищения и присвоения госсредств. Так, через специальные фонды для борьбы с коронавирусом – их создали, чтобы мэрии и регионы могли получать через них средства для борьбы с пандемией - чиновники завышали расходы на экстренную помощь, чтобы предположительно присвоить эти деньги себе. Как отмечает издание, впервые с 2006 года 14 из 32 глав городов и регионов страны одновременно расследуются по обвинению в совершении преступлений, за которые могут попасть в тюрьму.

Яхты и лодки не пускают в порты из-за карантина

Более 500 яхт и лодок по всему миру не пускают в чужие порты из-за карантина – большая часть мировых портов приостановила разрешения на заходы для судов. Мореплаватели вынуждены держать путь домой через Тихий и Атлантический океаны с поломками и минимумом провизии, сообщает Ocean cruising club (OCC, Клуб океанских переходов) - международный клуб поддержки мореплавателей на небольших судах. Ситуация осложняется тем, что в некоторых регионах начинается сезон ураганов, и несколько сотен людей которые сейчас вынуждены уходить от сезонной непогоды, фактически не имеют возможности получить помощь нигде, кроме порта приписки, до которого иногда месяцы ходу. OCC уже разослала запросы в правительства различных стран, особенно в южной части Тихого океана, где уже начинаются шторма (Австралия, Новая Зеландия, Тонга, Фиджи) с просьбой оказать возможную поддержку яхтам и лодкам.

Священника в Мьянме накажут за массовые молебны во время карантина

Священнослужитель, являющийся гражданином Канады, обвиняется в организации массовых молебнов во время пандемии в Мьянме, сообщает Agence France-Presse (AFP). Так, во время молебнов он утверждал, что для истинно верующих коронавирусная инфекция не представляет угрозы. Однако через некоторое время после массовых молебнов выяснилось, что результат тестирования на заражение коронавирусом оказался положительным у самого пастора и у нескольких десятков членов его паствы, а также у их родственников. Сейчас священник задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему грозит до трёх лет лишения свободы за нарушение карантинных мер, введённых правительством Мьянмы в связи с угрозой распространения коронавируса.

Брянские мошенники диагностировали коронавирус с помощью массажа

Под Брянской областью мошенники представились пенсионерке медработниками, а для диагностики коронавируса применили массаж. После тестирования у 82-летней пенсионерки пропали 35 тысяч рублей, сообщили в УМВД Тамбовской области. Женщина рассказала, что к ней приходили незнакомые мужчина и женщина в защитных масках, представились медицинскими работниками и пояснили, что проверяют у граждан наличие симптомов коронавирусной инфекции. Посетители попросили женщину прилечь на диван лицом вниз. «Исследования» проходили несколько минут и напоминали массаж. Незнакомцы заверили пенсионерку, что она здорова и быстро ушли, а пострадавшая обнаружила пропажу 35 тысяч рублей. Пол подозрению в краже полиция уже задержала 30-летнюю женщину и ее 32-летнего ранее судимого соседа.

Во Флориде местный мастер шьет защитные маски из кожи питонов

Флоридский мастер, 63-летний владелец одной из местных компаний попытался решить сразу две проблемы – борьбу с коронавирусом и регулирование численности питонов и игуан, размножение которых сегодня наносят ущерб хрупкой экосистеме родного штата. Мужчина начал разрабатывать защитные маски для лица из кожи рептилий, сообщает телеканал france24 со ссылкой на Agence France-Presse (AFP). Первую шкуру питона предоставила флоридскому мастеру охотница на змей – животное было поймано на одной из территорий водно-болотных угодий в Эверглейдс в южной части Флориды. По словам охотницы, рептилии буквально сеют хаос в Эверглейдс, поедая все – от крыс до оленей. Во Флориду питоны попали, вероятно, в конце 20 века как экзотические животные, затем их выпустили в дикую природу, как иногда владельцы поступают с надоевшими питомцами, а вот хищников, которые охотились бы здесь на питонов и регулировали их численность, в местности не оказалось. Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы выплачивает охотникам награду за поимку змей. Идея мастера из Флориды понравилась – маски пользуются спросом.

Из-за карантина в Хайфе (Израиль) началось нашествие кабанов

Коронавирусный карантин в Израиле обострил противостояние между людьми и дикими кабанами в борьбе за городскую территорию. Так, опустевший из-за изоляции город на севере Израиля буквально захватили свиньи – проблема оказалась такой масштабной и острой, что жители даже перестали шутить на эту тему, сообщает портал news.israelinfo.co.il. С дикими свиньями и кабанами жители сталкивались и раньше – по утрам животные выходили прямо к подъездам домов на окраинах. Во время карантина, когда все сидели по домам, кабаны начали осваивать новые территории – они спокойно разгуливали по проезжей части центральных магистралей, разрывали палисадники и отдыхали на клумбах, даже начали заходить во дворы среди дня, невзирая на присутствие людей, чтобы, например, занять детский бассейн с водо й. Пока что муниципалитет выступает против отстрела кабанов – предлагают штрафовать …сердобольных граждан, которые раскладывают еду на улицах, чтобы подкормить кошек, а за едой приходят кабаны. Для кошачьего корма на улицах теперь установили специальные клетки с узким лазом. Кроме того, в городе наконец начнут укреплять мусорные баки: кабаны переворачивают контейнеры и роются в отходах. Эта проблема уже не раз обсуждалась на форумах, баки предлагалось укрепить и поместить за специальный забор, но решение вопроса стояло на месте. Власти надеются, что эти меры немного удержат обнаглевших кабанов, которые в период карантина стали хозяевами Хайфы.

Британским ученым самоизоляция помогла найти поселения времен Древнего Рима

Поселения времен Древнего Рима британские ученые нашли не выходя из дома – в этом им помог карантин, сообщает The Daily Mail. В последние недели все экспедиции и археологические раскопки были приостановлены. Но сотрудники Эксетерского университета решили продолжать научную работу, причем привлечь и рядовых граждан. Они попросили всех желающих изучить аэрофотоснимки местности. Во время карантина группа добровольцев активно изучала аэрофотоснимки земель между Кронуллом и Дэвоном в Великобритании. Там удалось обнаружить фрагменты двух римских дорог, около 30 римских или еще более древних крупных укрепленных поселений, 20 старинных курганов, а также остатки сотен средневековых ферм, полевых систем и каменоломен. Поскольку руины скрыты растительностью, с земли их бывает сложно обнаружить, но с воздуха, как правило, проявляются отчетливые контуры. Куратор группы исследователей называет результаты поразительными. Дело в том, что такие находки ранее совершались в полевых условиях, так как раскопки проводились на местах. По его словам, он даже не мог подумать, что волонтерской группе будет интересно продолжать работать во время карантина. В дальнейшем ученые планируют обследовать окрестности Бодмин-Мура, Дартмура, Плимута и Барнстейпла – территорию площадью около 3,8 тысячи квадратных километров. По информации, объекты начнут изучать на месте сразу после того, как отменят карантин.