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Владимир Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня по всей стране.
В ходе совещания президент также поручил в начале следующего учебного года провести контрольную проверку знаний, полученных учащимися в текущем году.
Глава государства подчеркнул, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году. При этом все выпускники получат аттестаты без экзаменов. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия. Зачисление пройдёт в августе.
«Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», – информировал Владимир Путин.
Президент считает необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период – в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.
«Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учётом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – сообщил он.
Владимир Путин также предложил уже в этом году «выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях».
макс
Нет ЕГЭ
как-то так
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