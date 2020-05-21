Владимир Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня

Президент Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня по всей стране.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», — цитируют Известия» слова главы государства.В ходе совещания президент также поручил в начале следующего учебного года провести контрольную проверку знаний, полученных учащимися в текущем году.

Глава государства подчеркнул, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году. При этом все выпускники получат аттестаты без экзаменов. Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия. Зачисление пройдёт в августе.

«Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», – информировал Владимир Путин.

Президент считает необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период – в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.

«Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учётом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – сообщил он.

Владимир Путин также предложил уже в этом году «выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях».