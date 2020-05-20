За несколько часов полицейские отыскали мошенницу, выдававшую коронавирусную выплату билетами «банка приколов»

Сегодня утром 83-летняя жительница Липецка пустила к себе женщину, которая заявила, что выдает пенсионерам выплату, назначенную из-за пандемии коронавируса. Общение с гостьей обошлось липчанке в 9000 рублей. После этого она обратилась в полицию.

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- В полиции пенсионерка рассказала, что женщина постучала в калитку ее дома и сообщила, что разносит пенсионерам выплаты в тысячу рублей, якобы, назначенные им из-за пандемии коронавируса, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Затем, по словам пожилой женщины, гостья попросила сдачу с пятитысячной купюры, и забрала у нее еще 5000 рублей, под предлогом предстоящей замены денег. Взамен она оставила пенсионерке две пятитысячные банкноты, которые оказались билетами «банка приколов».



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска «по горячим следам» задержана 41-летняя жительница города Грязи. Оказалось, что она уже судима за подобные преступления, - рассказали в полиции.



Сотрудники уголовного розыска не исключают причастность женщины к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.



