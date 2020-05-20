Происшествия

сегодня, 16:02

За несколько часов полицейские отыскали мошенницу, выдававшую коронавирусную выплату билетами «банка приколов»

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#мошенничество
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Сегодня утром 83-летняя жительница Липецка пустила к себе женщину, которая заявила, что выдает пенсионерам выплату, назначенную из-за пандемии коронавируса. Общение с гостьей обошлось липчанке в 9000 рублей. После этого она обратилась в полицию.

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- В полиции пенсионерка рассказала, что женщина постучала в калитку ее дома и сообщила, что разносит пенсионерам выплаты в тысячу рублей, якобы, назначенные им из-за пандемии коронавируса, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области. 

Затем, по словам пожилой женщины, гостья попросила сдачу с пятитысячной купюры, и забрала у нее еще 5000 рублей, под предлогом предстоящей замены денег.  Взамен она оставила пенсионерке две пятитысячные банкноты, которые оказались билетами «банка приколов».  

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска «по горячим следам» задержана 41-летняя жительница города Грязи.  Оказалось, что она уже судима за подобные преступления, - рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска не исключают причастность женщины к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

3 989
#мошенничество
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Комментарии (3)

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Справедливость есть!

22 минуты назад
Спасибо операм!!! Бабушка свои кровные получит назад. Всем напоминание, кто занимается такими преступлениями - суд Божий никто не отменял.
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Справедливость есть!

38 минут назад
Спасибо операм!!! Бабушка свои кровные получит назад. Всем напоминание, кто занимается такими преступлениями - суд Божий никто не отменял.
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Баба Яга

58 минут назад
Отольются "кошке" мышкины слезки ..... Гадина...
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