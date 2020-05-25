Лизинговая сделка online: «нерабочие дни» ускорили цифровизацию рынка в Липецке

Режим нерабочих дней, введенный по всей России в конце марта, стал серьезным испытанием для всех представителей бизнеса. Но многие компании понимали, что паника и бездействие никогда не были залогом успеха, и начали думать, как обеспечить бесперебойную работу, соблюдая ограничительные меры. Те организации, которые активно внедряли технологии в бизнес-процессы и ранее, понесли минимальные потери. Своим опытом в этом вопросе с нами поделился директор липецкого филиала «Балтийского лизинга» Иван Веселов.

Тренд – не пустой звук

«О необходимости автоматизировать свою работу, внедрять в привычные процессы новые технологии и использовать online-каналы бизнес-консультанты и аналитики начали говорить не вчера, не год и не два назад. Для компаний, которые оказывают услуги большому количеству клиентов, такая стратегия – must have. Руководство «Балтийского лизинга» это понимало всегда, поэтому необходимая работа в части диджитализации реализовывалась постоянно. Как итог – введение режима «нерабочих дней» не стало для компании шоком, парализовавшим бизнес. Мы просто сообщили своим клиентам, как текущим, так и потенциальным, обо всех доступных online-сервисах, с помощью которых с нами можно взаимодействовать», - рассказал Иван Веселов.

По его словам, живое общение с клиентами, безусловно, имеет свои плюсы, но автоматизация и возможность тратить на подписание документов не больше десяти минут – это то, чего сегодня требует рынок, как от больших компаний, так и от представителей малого и среднего бизнеса.

«Конечно, если вы обсуждаете сделку по передаче очень дорогого имущества, то на личной встрече это делать проще; но если речь идет о тысячах розничных сделок, как в нашем случае, то поставить этот процесс на поток – лучшее решение. Например, 64% портфеля «Балтийского лизинга» составляют договоры, предметом которых стал автотранспорт, на строительную и дорожно-строительную технику приходится 17,5%, на сельскохозяйственную — 3,2%. Оставшаяся доля распределяется между различными типами оборудования, в частности деревообрабатывающего, металлургического, складского, торгового и другого. По этим сегментам у наших специалистов давно сформированы все протоколы действий, поэтому автоматизировать их совсем несложно», - отметил Веселов.

Один шаг – один клик

Директор липецкого филиала «Балтийского лизинга» рассказал редакции о том, что сейчас у компании есть достаточно online-сервисов, чтобы обеспечить полный цикл заключения и сопровождения сделки: от выбора имущества до подписания договора и контроля графика платежей в личном кабинете.

Начнем с того, что для самых популярных сегментов, автотранспорта и спецтехники, компания разработала интерактивные каталоги, пользуясь которыми можно найти нужное имущество в ближайшем к клиенту дилерском центре, а также сразу рассчитать стоимость договора в калькуляторе на сайте. Автокаталог, который на сегодня синхронизируется с информационными базами 900 дилерских центров по всей России, компания запустила в 2018 году. А подобный каталог спецтехники – в 2019 году, кстати лизингодатель стал первым игроком рынка среди ведущих компаний*, который внедрил отдельный каталог-агрегатор в этом сегменте.

Также по этим типам имущества сотрудники «Балтийского лизинга» практически моментально подбирают для клиента лучшее предложение по страхованию, помогает в этом еще один online-инструмент – страховой калькулятор, который ускорил работу профильного отдела в четыре раза, на подбор оптимальных условий для лизингополучателя уходит всего две минуты.

Когда клиент согласовал стоимость и график, можно приступать непосредственно к заключению договора, для которого требуется минимальный пакет документов и аванс. Подписание сделки «Балтийский лизинг» может проводить online, в системе «Диадок», документы, которые через нее отправляются, являются юридически значимыми электронными оригиналами, распечатывать их не нужно.

Для получения документов в электронном виде клиенту или представителю компании-поставщика нужен сертификат электронной цифровой подписи. Если организация использует систему интернет-отчетности, то подойдет сертификат, которым сотрудники подписывают отчеты.

Далее все операции по сделке можно отслеживать в личном кабинете (ЛК), в котором регистрируются и поставщики, и клиенты. Кроме информации по текущим договорам в ЛК доступна информация по всем продуктам «Балтийского лизинга».

«Наша компания всегда стремилась брать на вооружение лучшие практики. Мы знаем, что те организации, которые не хотят меняться и следить за трендами рынка – погибают под гнетом более предприимчивых конкурентов. А наша тактика в этом плане сбалансирована: оптимальная риск-политика, диверсификация портфеля, тестирование новых методик – все это база для надежного бизнеса. А неоспоримое подтверждение нашей надежности – это грядущий юбилей компании, в июне «Балтийский лизинг» отпразднует 30-летие. За этот период многие события влияли на формирование стратегии, в частности, начиная с 1990 года первая лизинговая компания России пережила не один кризис, каждый из которых давал новые знания и навыки, позволявшие поддерживать как свой бизнес, так и бизнес партнеров и клиентов», - подытожил Иван Веселов.

Как нашим клиентам и партнерам стать пользователями системы Диадок:

1. Перейти на сайт diadoc.ru;

2. Выбрать действие «Войти» — «По сертификату»;

3. В Диадоке в разделе «Контрагенты» принять приглашение от ООО «Балтийский лизинг».





Справка:

* Термин «ведущие компании» в этом случае объединяет топ-10 лизинговых организаций по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» (по итогам 2019 года).

При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».

Контакты филиала «Балтийского лизинга» в Липецке:

lpc@baltlease.ru

8 800 222 0 555

+7 (4742) 52-23-12

ул. Советская, д.35, оф. 409



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