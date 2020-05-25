Бизнес

42 минуты назад

Лизинговая сделка online: «нерабочие дни» ускорили цифровизацию рынка в Липецке

215
Лизинговая сделка online: «нерабочие дни» ускорили цифровизацию рынка в Липецке

Режим нерабочих дней, введенный по всей России в конце марта, стал серьезным испытанием для всех представителей бизнеса. Но многие компании понимали, что паника и бездействие никогда не были залогом успеха, и начали думать, как обеспечить бесперебойную работу, соблюдая ограничительные меры. Те организации, которые активно внедряли технологии в бизнес-процессы и ранее, понесли минимальные потери. Своим опытом в этом вопросе с нами поделился директор липецкого филиала «Балтийского лизинга» Иван Веселов.

Тренд – не пустой звук

«О необходимости автоматизировать свою работу, внедрять в привычные процессы новые технологии и использовать online-каналы бизнес-консультанты и аналитики начали говорить не вчера, не год и не два назад. Для компаний, которые оказывают услуги большому количеству клиентов, такая стратегия – must have. Руководство «Балтийского лизинга» это понимало всегда, поэтому необходимая работа в части диджитализации реализовывалась постоянно. Как итог – введение режима «нерабочих дней» не стало для компании шоком, парализовавшим бизнес. Мы просто сообщили своим клиентам, как текущим, так и потенциальным, обо всех доступных online-сервисах, с помощью которых с нами можно взаимодействовать», - рассказал Иван Веселов.

По его словам, живое общение с клиентами, безусловно, имеет свои плюсы, но автоматизация и возможность тратить на подписание документов не больше десяти минут – это то, чего сегодня требует рынок, как от больших компаний, так и от представителей малого и среднего бизнеса.

«Конечно, если вы обсуждаете сделку по передаче очень дорогого имущества, то на личной встрече это делать проще; но если речь идет о тысячах розничных сделок, как в нашем случае, то поставить этот процесс на поток – лучшее решение. Например, 64% портфеля «Балтийского лизинга» составляют договоры, предметом которых стал автотранспорт, на строительную и дорожно-строительную технику приходится 17,5%, на сельскохозяйственную — 3,2%. Оставшаяся доля распределяется между различными типами оборудования, в частности деревообрабатывающего, металлургического, складского, торгового и другого. По этим сегментам у наших специалистов давно сформированы все протоколы действий, поэтому автоматизировать их совсем несложно», - отметил Веселов.

Один шаг – один клик

Директор липецкого филиала «Балтийского лизинга» рассказал редакции о том, что сейчас у компании есть достаточно online-сервисов, чтобы обеспечить полный цикл заключения и сопровождения сделки: от выбора имущества до подписания договора и контроля графика платежей в личном кабинете.

Начнем с того, что для самых популярных сегментов, автотранспорта и спецтехники, компания разработала интерактивные каталоги, пользуясь которыми можно найти нужное имущество в ближайшем к клиенту дилерском центре, а также сразу рассчитать стоимость договора в калькуляторе на сайте. Автокаталог, который на сегодня синхронизируется с информационными базами 900 дилерских центров по всей России, компания запустила в 2018 году. А подобный каталог спецтехники – в 2019 году, кстати лизингодатель стал первым игроком рынка среди ведущих компаний*, который внедрил отдельный каталог-агрегатор в этом сегменте.

Также по этим типам имущества сотрудники «Балтийского лизинга» практически моментально подбирают для клиента лучшее предложение по страхованию, помогает в этом еще один online-инструмент – страховой калькулятор, который ускорил работу профильного отдела в четыре раза, на подбор оптимальных условий для лизингополучателя уходит всего две минуты.

Когда клиент согласовал стоимость и график, можно приступать непосредственно к заключению договора, для которого требуется минимальный пакет документов и аванс. Подписание сделки «Балтийский лизинг» может проводить online, в системе «Диадок», документы, которые через нее отправляются, являются юридически значимыми электронными оригиналами, распечатывать их не нужно.

Для получения документов в электронном виде клиенту или представителю компании-поставщика нужен сертификат электронной цифровой подписи. Если организация использует систему интернет-отчетности, то подойдет сертификат, которым сотрудники подписывают отчеты.

Далее все операции по сделке можно отслеживать в личном кабинете (ЛК), в котором регистрируются и поставщики, и клиенты. Кроме информации по текущим договорам в ЛК доступна информация по всем продуктам «Балтийского лизинга».

«Наша компания всегда стремилась брать на вооружение лучшие практики. Мы знаем, что те организации, которые не хотят меняться и следить за трендами рынка – погибают под гнетом более предприимчивых конкурентов. А наша тактика в этом плане сбалансирована: оптимальная риск-политика, диверсификация портфеля, тестирование новых методик – все это база для надежного бизнеса. А неоспоримое подтверждение нашей надежности – это грядущий юбилей компании, в июне «Балтийский лизинг» отпразднует 30-летие. За этот период многие события влияли на формирование стратегии, в частности, начиная с 1990 года первая лизинговая компания России пережила не один кризис, каждый из которых давал новые знания и навыки, позволявшие поддерживать как свой бизнес, так и бизнес партнеров и клиентов», - подытожил Иван Веселов.

Как нашим клиентам и партнерам стать пользователями системы Диадок:

1. Перейти на сайт diadoc.ru;

2. Выбрать действие «Войти» — «По сертификату»;

3. В Диадоке в разделе «Контрагенты» принять приглашение от ООО «Балтийский лизинг».


Справка:

* Термин «ведущие компании» в этом случае объединяет топ-10 лизинговых организаций по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» (по итогам 2019 года).

При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».

Контакты филиала «Балтийского лизинга» в Липецке:
lpc@baltlease.ru
8 800 222 0 555
+7 (4742) 52-23-12
ул. Советская, д.35, оф. 409

PR

215

Еще в рубрике

Вы сможете избежать лишних трат на электроэнергию, если будете следовать простым правилам
Вы сможете избежать лишних трат на электроэнергию, если будете следовать простым правилам

40 минут назад

Бизнес
Пока вы дома, они работают. Истории сотрудников ЛГЭК
Пока вы дома, они работают. Истории сотрудников ЛГЭК

22.05.2020 10:00

Бизнес
Липецкая городская энергетическая компания 21 мая отмечает свой 16-й день рождения
Липецкая городская энергетическая компания 21 мая отмечает свой 16-й день рождения

21.05.2020 11:15

Бизнес
АО «ЛГЭК» до 31 мая продлевает дистанционную форму работы с клиентами
АО «ЛГЭК» до 31 мая продлевает дистанционную форму работы с клиентами

19.05.2020 09:20

Бизнес
Жизнь на удаленке. Как пандемия изменила липчан?
Жизнь на удаленке. Как пандемия изменила липчан?

19.05.2020 09:00

Бизнес
ЛГЭК: безопасность людей превыше всего
ЛГЭК: безопасность людей превыше всего

18.05.2020 16:36

Бизнес