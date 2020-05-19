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Игорь Артамонов назначил нового руководителя управления соцзащиты

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Игорь Артамонов назначил нового руководителя управления соцзащиты

Глава региона Игорь Артамонов назначил Ольгу Белоглазову начальником управления социальной защиты населения Липецкой области. 

«Ольга Николаевна родилась в 1982 году в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году там же получила диплом юриста.

Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года до настоящего назначения занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка, связанных с управлением филиальной сетью.

Замужем, воспитывает сына». - сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Напомним, что прежний начальник управления Сергей Орусь покинул должность по собственному желанию 17 апреля. Одновременно с ним ушел в отставку и директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» Владимир Бутов. 

14 3577
#кадры
5

Комментарии (14)

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Блюм

18 минут назад
очень приятная девушка
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Томми

22 минуты назад
Не областное руководство, а женский батальон какой-то
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овод

23 минуты назад
Совсем уже не до шуток, понимаешь отсутствие будущего, безисходность какая-то!!!
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Малина

25 минут назад
Галина, исполнительской дисциплины и высокого KPI достаточно для выполнения инструкций. Весь мир так работает. Задушевники в вязанных платках на плечиках ушли в прошлое.
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Надежда.

28 минут назад
048, Да действительно.
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гость

31 минуту назад
Липчанка, вы просто всем завидуете , вечно недовольные , никогда не угодишь , для вас же администрация старается !
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зрк

39 минут назад
Как в фильме Человек с бульвара капуцинов.А почему гробовщик не может стать философом
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Наивная

42 минуты назад
Галина, еще Зощенко писал, что есть руководители, которые могут руководить . И не важно, где.
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048

43 минуты назад
Уже даже не смешно. Над Липецком ставят какой - то эксперимент? Сколько нужно пустоголовых, не имеющих хорошего образования кукол, чтобы окончательно уничтожить регион?
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Липчанка

49 минут назад
В городе, да, думаю, и в области, есть много хороших работников, в том числе в руководящих должностях, но(!) с образованием профильным, с хорошим опытом. Есть молодые кадры. ПОЧЕМУ опять не от мира сего?! Банк и социальная защита-ооочень разные вещи!
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