Игорь Артамонов назначил нового руководителя управления соцзащиты

Глава региона Игорь Артамонов назначил Ольгу Белоглазову начальником управления социальной защиты населения Липецкой области.

«Ольга Николаевна родилась в 1982 году в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году там же получила диплом юриста.



Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года до настоящего назначения занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка, связанных с управлением филиальной сетью.



Замужем, воспитывает сына». - сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.



Напомним, что прежний начальник управления Сергей Орусь покинул должность по собственному желанию 17 апреля. Одновременно с ним ушел в отставку и директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» Владимир Бутов.



