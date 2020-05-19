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Игорь Артамонов назначил нового руководителя управления соцзащиты
Глава региона Игорь Артамонов назначил Ольгу Белоглазову начальником управления социальной защиты населения Липецкой области.
Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года до настоящего назначения занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка, связанных с управлением филиальной сетью.
Замужем, воспитывает сына». - сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.
Напомним, что прежний начальник управления Сергей Орусь покинул должность по собственному желанию 17 апреля. Одновременно с ним ушел в отставку и директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» Владимир Бутов.
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