Общество

9 минут назад

Читателей библиотек просят приходить в масках и перчатках

89
#библиотека #книги #коронавирус
Читателей библиотек просят приходить в масках и перчатках

В Ельце частично возобновлена работа книгохранилищ.

Администрация Ельца приняла решение частично возобновить работу городских библиотек. Как сообщает мэрия Ельца, они будут работать в режиме ограниченного функционирования и с соблюдением санитарных требований в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- В библиотеках производится только выдача книг и онлайн-обслуживание, приостановлены массовые мероприятия, работа в читальном зале и на компьютере. До непосредственного посещения библиотеки стоит предварительно заказать нужные издания по телефону или электронной почте. Обслуживание читателей будет проходить только в холле, не более двух человек одновременно. Если читатель пришел без медицинской маски и перчаток, его обслуживать запрещено. Заказать книги с доставкой домой могут читатели старше 65 лет, а также родители детей в возрасте до трех лет, - сообщает администрация Ельца.

В библиотеках Ельца временно ввели дополнительные выходные:
- Филиалы № 1, 2, 4, 5, 7, 8, - выходные дни суббота и воскресенье
- Филиалы № 6, 10, детская библиотека №1, 2, 3 – выходные воскресенье и понедельник.

Вместе с этим библиотеки Липецка на работу, даже с ограниченным функционированием, пока не выходят.

- Решение о возобновлении их деятельности будет принято в соответствии с эпидемиологической обстановкой, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
89
#библиотека #книги #коронавирус

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