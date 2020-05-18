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52 минуты назад
Липецкая вечЁрка: деньги медиков, незадачливый пешеход и проспект Победы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 18 мая.
«Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат». Тема премий медикам за работу с COVID-больными сегодня оказалась самой обсуждаемой. «Вначале настроения в коллективе были грустными, - рассказал главный врач станции Александр Игнатовский. - Некоторые водители получили пять тысяч рублей, врачи 10-15 тысяч (по поручению президента врачи скорой помощи, работающие в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, должны были получить по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и водители экипажей - по 25 тысяч рублей)». Итого, обещанные «коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик. А выплаты, на минуточку, ежемесячно составляют от 25 000 до 80 000 рублей.
Между прочим, в Липецкой области за сутки выявлено 54 новых случая инфицирования коронавирусом. Сегодня врачи выписали 8 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. С начала эпидемии COVID-19 заболели 1240 жителей области, 318 человек выздоровели, четыре человека умерли. 918 находятся на лечении. В больницах находятся 208 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», и 458 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 710 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
Ночью на реконструируемой улице Баумана прохожий упал в глубокую траншею. Мужчину, очевидно, возвращавшегося домой навеселе, в два часа ночи 18 мая доставали из траншеи на улице Баумана спасатели управления ГО и ЧС Липецка. Упав в яму двухметровой глубины, он повредил ногу и был передан бригаде скорой помощи.
Тем временем кипит работа на другой магистрали – проспекте Победы. Строители и ресурсники спешат ввести в строй участок проспекта от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. Предполагается, что основной объем работ по коммуникациям завершится летом. При этом энергетики постараются обойтись без отключений потребителей. В настоящий момент первостепенная задача – как можно оперативнее ввести в строй участок от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. Это позволит разгрузить улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная, ставшие дублерами закрытого проспекта.
Между прочим, в Липецкой области за сутки выявлено 54 новых случая инфицирования коронавирусом. Сегодня врачи выписали 8 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. С начала эпидемии COVID-19 заболели 1240 жителей области, 318 человек выздоровели, четыре человека умерли. 918 находятся на лечении. В больницах находятся 208 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», и 458 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 710 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
Ночью на реконструируемой улице Баумана прохожий упал в глубокую траншею. Мужчину, очевидно, возвращавшегося домой навеселе, в два часа ночи 18 мая доставали из траншеи на улице Баумана спасатели управления ГО и ЧС Липецка. Упав в яму двухметровой глубины, он повредил ногу и был передан бригаде скорой помощи.
Тем временем кипит работа на другой магистрали – проспекте Победы. Строители и ресурсники спешат ввести в строй участок проспекта от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. Предполагается, что основной объем работ по коммуникациям завершится летом. При этом энергетики постараются обойтись без отключений потребителей. В настоящий момент первостепенная задача – как можно оперативнее ввести в строй участок от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. Это позволит разгрузить улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная, ставшие дублерами закрытого проспекта.
Липецк не самый лучший город.