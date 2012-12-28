Липецкие хоккеисты против… «Липецка»

Местных игроков в нашей команде не жалуют, почему - загадка.

В субботу и воскресенье «Липецк» примет дома молодёжный состав «Тамбова» – не просто дерби, а столкновение характеров и амбиций.Лучшим бомбардиром гостей является 20-летний воспитанник липецкого хоккея нападающий Евгений Захаров (на фото), на счету которого 12 (6+6) очков.Захаров выступал за «Липецк» в 2023-25 гг,, причём довольно результативно, в сезоне 2024/25 – в 43 играх 37 (16+21) очков, т.е. около одного очка за игру. Но летом в родном клубе ему указали на дверь.К слову, нынешний лучший бомбардир липчан уроженец Рязани Тимофей Тимохин демонстрирует куда более скромные показатели – в 16-ти играх 8 (4+4) очка.МХК «Тамбов», который является фарм-клубом команды ВХЛ, а соперников принимает в Мичуринске, стал прибежищем для липецких хоккейных «изгнанников». Четвертым по результативности в команде является Никита Попадьин – в 16-ти играх 7 (3+4 очка). А на счету 18-летнего Ильи Кравцова, взявшего в новой команде «патриотический» 48-й номер, в 16 встречах 4 (3+1) очка.В начале сезона за тамбовчан бегали ещё форвардов-земляков, но Михаил Найденышев нашёл способ вернуться в липецкую команду. По нашей информации, просился домой и Матвей Иванов, но тренерский штаб «Липецка» ему отказал. Тогда Матвей перебрался в «Протон» из Нововоронежа и в первом же матче за новую команду в Краснодаре с «Гвардией» (6:3) забросил шайбу и сделал три (!) результативные передачи.Почему в «Липецке» не жалуют местных воспитанников и делают ставку на кого угодно, только не на своих хоккеистов – загадка. Список можно дополнить и 19-летним уроженцем Усмани Иваном Столповских, который является самым результативным защитником «Белгорода» – в 24 играх 9 (4+5) очков.«Липецк» и «Тамбов» являются не только географическими соседями, но и идут рука об руку в турнирной таблице, правда невысоко: липчане занимают 11-е место (среди 13 команд) и опережают завтрашних соперников на одно очко. Так что «дерби» буде, увы, «подвальным», но оттого не менее принципиальным.