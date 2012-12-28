Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Пропавшая была одета в серо-бежевый свитер и джинсы.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», приметы женщины: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, волосы рыжие крашеные.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии поискового отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.
— Заявление о пропаже женщины зарегистрировано в Отделе МВД России «Липецкий», полиция занимается установлением её местонахождения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
