В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину

С 1 декабря в Липецке ищут 42-летнюю Светлану Склядневу.Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», приметы женщины: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, волосы рыжие крашеные.Пропавшая была одета в серо-бежевый свитер и джинсы.Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии поискового отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.— Заявление о пропаже женщины зарегистрировано в Отделе МВД России «Липецкий», полиция занимается установлением её местонахождения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.