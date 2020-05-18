Ночью на реконструируемой улице Баумана прохожий упал в глубокую траншею

Мужчину, очевидно, возвращавшегося домой навеселе, в два часа ночи 18 мая доставали из траншеи на улице Баумана спасатели управления ГО и ЧС Липецка. Упав в яму двухметровой глубины, он повредил ногу и был передан бригаде скорой помощи.



- Всего за прошедшую неделю по обращениям липчан и других экстренных служб спасатели выезжали 25 раз. Из них больше половины вызовов пришлось на выходные дни. Помощь гражданам требовалась при вскрытии дверей в квартиры в основном пожилых и больных людей, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.



В субботу спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяин которой трое суток не выходил из дома. Обеспокоенные шумом непрерывно работающего телевизора соседи вызвали полицейских, а те обратились за помощью к спасателям. Оказалось, что хозяин квартиры самоизолировался с изрядным количеством алкоголя.



Полиции дважды понадобилось содействие спасателей в деблокировании пострадавших при ДТП из автомобилей. Последний такой случай произошёл в пятницу вечером на улице Ударников после столкновения «Москвича» и «УАЗа». Оба водителя и пассажир одной из машин госпитализированы.

Кроме того, несколько раз дежурная смена выезжала с сотрудниками ГУ России по Липецкой области на пожары, опиловку и ограждение аварийных деревьев, в том числе на проспекте Победы, где после рытья котлована произошло их опасное нависание над придомовой территорией.

