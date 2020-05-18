Происшествия

сегодня, 13:39

Ночью на реконструируемой улице Баумана прохожий упал в глубокую траншею

8 1761
#спасатели
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Ночью на реконструируемой улице Баумана прохожий упал в глубокую траншею
Мужчину, очевидно, возвращавшегося домой навеселе, в два часа ночи 18 мая доставали из траншеи на улице Баумана спасатели управления ГО и ЧС Липецка. Упав в яму двухметровой глубины, он повредил ногу и был передан бригаде скорой помощи.

- Всего за прошедшую неделю по обращениям липчан и других экстренных служб спасатели выезжали 25 раз. Из них больше половины вызовов пришлось на выходные дни. Помощь гражданам требовалась при вскрытии дверей в квартиры в основном пожилых и больных людей, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

В субботу спасатели вскрыли дверь квартиры, хозяин которой трое суток не выходил из дома. Обеспокоенные шумом непрерывно работающего телевизора соседи вызвали полицейских, а те обратились за помощью к спасателям. Оказалось, что хозяин квартиры самоизолировался с изрядным количеством алкоголя. 

Полиции дважды понадобилось содействие спасателей в деблокировании пострадавших при ДТП из автомобилей. Последний такой случай  произошёл в пятницу вечером на улице Ударников после столкновения «Москвича» и «УАЗа». Оба водителя и пассажир одной из машин госпитализированы.
Кроме того, несколько раз дежурная смена выезжала с сотрудниками ГУ России по Липецкой области на пожары, опиловку и ограждение аварийных деревьев, в том числе на проспекте Победы, где после рытья котлована произошло их опасное нависание над придомовой территорией.
8 1761
#спасатели
2

Комментарии (8)

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липчанка

35 минут назад
на картинке целая шахта, а не яма 2-метровая, город48 как всегда оригинален
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Город 48

53 минуты назад
Козлы !
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60+

54 минуты назад
Видно что хорошее освещение и огорчение ! Засудил бы гадав .
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60+

54 минуты назад
Видно что хорошее освещение и огорчение ! Засудил бы гадав .
ответить

60+

55 минут назад
Видно что хорошее освещение и огорчение ! Засудил бы гадав .
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Павел

сегодня, 14:01
Рельс на фото. Это точно на Баумана?
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Джон Ленин

сегодня, 13:59
Мужику медаль надо дать "За добровольную само изоляцию", а вы ему дверь вскрыли....
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1

сегодня, 13:57
Он хоть в маске был ?.
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