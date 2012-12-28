Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
Происшествия
308
34 минуты назад
2
Повредивших камеру парней уже нашли
Один из них — совершеннолетний.
Напомним, хулиганы показали в камеру жест «победа», а потом начали крушить ее кирпичом. Жильцы дома, которые за свой счет установили камеру, обратились в отдел полиции №8.
«Сотрудники подразделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних установили личности молодых людей, причастных к повреждению камеры видеонаблюдения у входа в подъезд многоквартирного дома по улице Циолковского. Один из участников происшествия — 18-летний липчанин доставлен в отдел полиции. От него получено объяснение», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Проверка продолжается. Полицейские установят все обстоятельства произошедшего, после чего примут процессуальное решение.
0
0
0
3
1
Комментарии (2)