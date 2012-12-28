Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Сауна работала прямо в многоквартирном доме.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, одна из живущих в доме женщин пришла на личный прием к прокурору области Геннадию Анисимову и пожаловалась на баню, которая работала в нежилом помещении технического назначения. Помимо парилки в бане имелся и бассейн.
«Действующим законодательством предусмотрено размещение бань, саун в отдельно стоящих зданиях, встроенных помещениях общественных зданий. Поэтому прокуратурой был направлен иск о запрете эксплуатации бани, демонтаже имеющегося оборудования, — который был удовлетворён», — рассказали в прокуратуре.
