Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани

Сауна работала прямо в многоквартирном доме.

Прокуратура Советского района Липецка через суд добилась запрета эксплуатации в многоквартирном доме на улице Фрунзе бани и демонтажа оборудования.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, одна из живущих в доме женщин пришла на личный прием к прокурору области Геннадию Анисимову и пожаловалась на баню, которая работала в нежилом помещении технического назначения. Помимо парилки в бане имелся и бассейн.«Действующим законодательством предусмотрено размещение бань, саун в отдельно стоящих зданиях, встроенных помещениях общественных зданий. Поэтому прокуратурой был направлен иск о запрете эксплуатации бани, демонтаже имеющегося оборудования, — который был удовлетворён», — рассказали в прокуратуре.