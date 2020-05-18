Коронавирус

сегодня, 15:32

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 318 человек

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#Коронавирус
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Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 318 человек
Сегодня врачи выписали 8 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. С начала эпидемии COVID-19  заболели 1240 жителей области, 318 человек выздоровели, четыре человека умерли. 918 находятся на лечении. 
 
В больницах находятся 208 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», и 458 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 710 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова на карантине находятся 9 человек. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1016 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 54 случая инфицирования коронавирусом: 17 из заболевших жители Липецка, в Грязинском районе выявлены 19 заболевших, в Лебедянском районе - двое заболевших, в Липецком районе - четверо, в Тербунском районе - шесть заболевших, в Усманском - один, в Хлевенском районе - заболели пятеро.

К 18 мая на коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 41 609 человек.
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#Коронавирус
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Комментарии (1)

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Бим

1 минуту назад
Что толку что их выписали.Заболевают повторно.Пока не будет вакцины ,эпидемия будет продолжатся.
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