46 минут назад
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
«Работают ПВО и средства подавления», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
