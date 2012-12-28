В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО

В Липецкой области во второй раз с момента введения режима «Угроза атаки БПЛА» сработали сирены.«Работают ПВО и средства подавления», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».