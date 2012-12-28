Все новости
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
Мэрия выдала разрешение на строительство поселка таунхаусов у 10-й Шахты
Общество
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Происшествия
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
Труп 47-летнего мужчины нашли в доме по улице 9 Мая
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
33-летний ельчанин получил два с лишним года колонии за две попытки ограбить «Пятёрочку»
Происшествия
Повредивших камеру парней уже нашли
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
15-летний подросток переписал книгу рекордов Липецкой области по плаванию
Спорт
Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды
Общество
Спаситель Низамутдинов и вторая подряд победа «в лотерее»
Спорт
В Липецке повторно включили сирены: губернатор сообщил о работе ПВО
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Липецкие хоккеисты против… «Липецка»
Спорт
Общество
273
сегодня, 22:34
1

Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды

Ремонтировать водопровод будет повредившая его организация. «РВК-Липецк» с семи утра начнет подвозить в поселок питьевую воду.

В поселке 10-я Шахта строители повредили водопровод диаметром 300 мм. В результате без холодной воды остались улицы Садовая, Винницкая, Харьковская, Рыбалко, Задорожная, Шахтерская, Одоевского, Муравьева, Подсобное Хозяйство, и СНТ Металлург-2.

«Ремонт водопровода выполнит повредившая его организация. С 07:00 по заявкам потребителей будет организован подвоз воды. Оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 236-048, *6048. Ситуацию держим на контроле», — сообщает «РВК-Липецк».
водоснабжение
отключения
Комментарии (1)

Сначала новые
Работник
53 минуты назад
Хотели как лучше, получилось, как всегда
Ответить
