Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды

Ремонтировать водопровод будет повредившая его организация. «РВК-Липецк» с семи утра начнет подвозить в поселок питьевую воду.

В поселке 10-я Шахта строители повредили водопровод диаметром 300 мм. В результате без холодной воды остались улицы Садовая, Винницкая, Харьковская, Рыбалко, Задорожная, Шахтерская, Одоевского, Муравьева, Подсобное Хозяйство, и СНТ Металлург-2.«Ремонт водопровода выполнит повредившая его организация. С 07:00 по заявкам потребителей будет организован подвоз воды. Оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 236-048, *6048. Ситуацию держим на контроле», — сообщает «РВК-Липецк».