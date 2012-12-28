Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Строители повредили трубопровод в 10-й Шахте: несколько улиц остались без воды
Ремонтировать водопровод будет повредившая его организация. «РВК-Липецк» с семи утра начнет подвозить в поселок питьевую воду.
«Ремонт водопровода выполнит повредившая его организация. С 07:00 по заявкам потребителей будет организован подвоз воды. Оставить заявку на подвоз можно по телефонам: 236-048, *6048. Ситуацию держим на контроле», — сообщает «РВК-Липецк».
