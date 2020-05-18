На проспекте Победы заканчивается замена газовых сетей

Строители и ресурсники спешат ввести в строй участок проспекта от улицы Механизаторов до площади Кольцевой.

Администрация Липецка сообщила последние данные о реконструкции проспекта Победы.- Львиную долю работ, запланированных на части проспекта от площади Победы до площади Кольцевой, выполняют ресурсоснабжающее организации. К 17 мая устроено свыше тысячи метров газовых сетей. Уже в середине недели их проверят на герметичность, после чего начнется подготовка к техническому подключению потребителей, - рассказали в пресс-службе мэрии.Обновлены около 650 метров сетей водоснабжения, 500 метров системы водоотведения и 650 метров сетей связи. При этом, участки коммуникаций не только заменили, но и вынесли из дорожного полотна и пешеходных зон. При аварии это поможет сохранить покрытие и избежать затруднений движения транспорта по одной из самых загруженных магистралей города.- Предполагается, что основной объем работ по коммуникациям завершится летом. При этом энергетики постараются обойтись без отключений потребителей. В настоящий момент первостепенная задача – как можно оперативнее ввести в строй участок от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. Это позволит разгрузить улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная, ставшие дублерами закрытого проспекта Победы, - говорят в мэрии.- Сроки открытия может немного сдвинуть демонтаж старой теплотрассы, которую мы обнаружили при реконструкции данного участка. Однако сегодня делается все возможное, чтобы задержка была минимальной, - отметил начальник городского управления строительства Сергей Алпатов.На участке от площади Победы до улицы Юных Натуралистов уже смонтирована большая часть бордюрного камня, начато устройство тротуарной плитки. Обочины отсыпаны черноземом и готовы к озеленению. По одной стороне установлены опоры освещения. Напротив они появятся, когда «Ростелеком» произведет переключение на новые сети.- На площади около 8 тысяч квадратных метров подготовлено основание для уширения проезжей части, - рассказал представитель подрядной организации ООО «ТК Руслан-1» Алексей Огневой. - Что касается участка от улицы Механизаторов до площади Кольцевая, то, как только здесь выполнят свои объемы сетевые и ресурсоснабжающие организации, мы готовы бросить на него дополнительную технику, специалистов и завершить работу в кратчайшие сроки.В этом году на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструируют участок проспекта от площади Кольцевая до площади Победы протяженностью 2,3 км. Муниципальным контрактом предусмотрено расширение проезжей части до шести полос (по три в каждую сторону), переустройство сетей наружного освещения, ливневой канализации, вынос сетей связи, модернизация светофорных объектов, установка пешеходного ограждения, благоустройство прилегающей территории.