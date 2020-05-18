Общество

сегодня, 14:54

На проспекте Победы заканчивается замена газовых сетей

2 866
#проспект Победы #реконструкция
3
На проспекте Победы заканчивается замена газовых сетей

Строители и ресурсники спешат ввести в строй участок проспекта от улицы Механизаторов до площади Кольцевой.

Администрация Липецка сообщила последние данные о реконструкции проспекта Победы. 

- Львиную долю работ, запланированных на части проспекта от площади Победы до площади Кольцевой, выполняют ресурсоснабжающее организации. К 17 мая устроено свыше тысячи метров газовых сетей. Уже в середине недели их проверят на герметичность, после чего начнется подготовка к техническому подключению потребителей, - рассказали в пресс-службе мэрии. 

Обновлены около 650 метров сетей водоснабжения, 500 метров системы водоотведения и 650 метров сетей связи. При этом, участки коммуникаций не только заменили, но и вынесли из дорожного полотна и пешеходных зон. При аварии это поможет сохранить покрытие и избежать затруднений движения транспорта по одной из самых загруженных магистралей города.

WhatsApp Image 2020-05-18 at 14.50.03.jpeg

- Предполагается, что основной объем работ по коммуникациям завершится летом. При этом энергетики постараются обойтись без отключений потребителей. В настоящий момент первостепенная задача – как можно оперативнее ввести в строй участок от улицы Механизаторов до площади Кольцевой. Это позволит разгрузить улицы Индустриальная и 2-я Индустриальная, ставшие дублерами закрытого проспекта Победы, - говорят в мэрии. 

WhatsApp Image 2020-05-18 at 14.50.02.jpeg
 
- Сроки открытия может немного сдвинуть демонтаж старой теплотрассы, которую мы обнаружили при реконструкции данного участка. Однако сегодня делается все возможное, чтобы задержка была минимальной, - отметил начальник городского управления строительства Сергей Алпатов. 
 
На участке от площади Победы до улицы Юных Натуралистов уже смонтирована большая часть бордюрного камня, начато устройство тротуарной плитки. Обочины отсыпаны черноземом и готовы к озеленению. По одной стороне установлены опоры освещения. Напротив они появятся, когда «Ростелеком» произведет переключение на новые сети. 

- На площади около 8 тысяч квадратных метров подготовлено основание для уширения проезжей части, - рассказал представитель подрядной организации ООО «ТК Руслан-1» Алексей Огневой. -  Что касается участка от улицы Механизаторов до площади Кольцевая, то, как только здесь выполнят свои объемы сетевые и ресурсоснабжающие организации, мы готовы бросить на него дополнительную технику, специалистов и завершить работу в кратчайшие сроки. 
 
В этом году на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструируют участок проспекта от площади Кольцевая до площади Победы протяженностью 2,3 км. Муниципальным контрактом предусмотрено расширение проезжей части до шести полос (по три в каждую сторону), переустройство сетей наружного освещения, ливневой канализации, вынос сетей связи, модернизация светофорных объектов, установка пешеходного ограждения, благоустройство прилегающей территории.

2 866
#проспект Победы #реконструкция
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Воронин

11 минут назад
Наберут по об явлениям...
ответить

777

сегодня, 15:11
фасады магазинов на первых этажах не плохо было бы обновить пока ремонт проспекта идет
ответить

Еще в рубрике

«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик
#премия #медики #коронавирус
5
«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик

43 минуты назад

Общество
«Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат
#врачи #зарплата
39
«Вначале настроение было грустное», - врачи «скорой» рассказали о получении стимулирующих выплат

сегодня, 14:28

Общество
В каждом детсаде Липецка открыты, в среднем, по две дежурные группы
#коронавирус #детсады
21
В каждом детсаде Липецка открыты, в среднем, по две дежурные группы

сегодня, 10:06

Общество
В Минсельхозе не послушали губернаторов Липецкой и Белгородской областей: в Россию разрешили поставк...
#ГМО #топ
71
В Минсельхозе не послушали губернаторов Липецкой и Белгородской областей: в Россию разрешили поставк...

сегодня, 09:31

Общество
Частный сектор Липецка останется без холодной воды
#отключения
5
Частный сектор Липецка останется без холодной воды

сегодня, 07:51

Общество
В «Единой России» ответили на обвинения из видео с баранками и печеньем
#скорая помощь #Единая Россия
528
В «Единой России» ответили на обвинения из видео с баранками и печеньем

вчера, 21:27

Общество