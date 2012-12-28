Все новости
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
Мэрия выдала разрешение на строительство поселка таунхаусов у 10-й Шахты
Общество
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
Труп 47-летнего мужчины нашли в доме по улице 9 Мая
Происшествия
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
Как женщине найти работу с зарплатой до 120 тысяч рублей и выше?
Общество
В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
33-летний ельчанин получил два с лишним года колонии за две попытки ограбить «Пятёрочку»
Происшествия
Повредивших камеру парней уже нашли
Происшествия
Пенсионер обложил соседку матом — его оштрафовали
Общество
После звонка от «сотового оператора» ельчанин лишился 215 000 рублей
Происшествия
166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор
Общество
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Происшествия
Спаситель Низамутдинов и вторая подряд победа «в лотерее»
Спорт
Рынок страхования в Липецкой области вырос на 28%
Экономика
15-летний подросток переписал книгу рекордов Липецкой области по плаванию
Общество
Спорт
105
сегодня, 17:47
1

Спаситель Низамутдинов и вторая подряд победа «в лотерее»

Команда по мини-футболу продолжает бороться в усечённом составе, хотя до зоны плей-офф уже далеко.

Липецкой команде по мини-футболу больше месяца не удаётся одержать победу в основное время, но подопечные Темура Алекберова выиграли второй матч кряду в серии пенальти.

За 3 тысячи километров от дома в Сургуте липчане сначала поставили себя на грань поражения, но затем сумели спастись – 2:2, а в затяжной послематчевой лотерее вытянули счастливый билет – 7:6.

С составом у Липецка лучше не стало: по-прежнему травмированы лучший бомбардир Денис Родин, разрекламированный бразилец Рафаэль Феликс, сыгравший лишь три матча в чемпионате. Плюс, из-за дисквалификации первый матч на паркете сургутского СОК «Энергетик» вынужден был пропустить Саяд Шакиев.

Начало выдалось заупокойным для гостей: первый мяч в ворота Александра Бойцова влетел уже… на 31-й секунде, причём Артём Гончаров умудрился забить его головой, что большая редкость в мини-футболе. А уже на 5-й минуте Гончаров оформил «дубль», сыграв перед воротами, словно заправский хоккеист: одним касанием подправил снаряд в ворота после удара партнёра – 2:0. 26-летний игрок забил лишь свои 3-й и 4-й голы в сезоне, до встречи с липчанами бомбардирскими качествами он не блистал.

й3.jpg

В начала матча оборона липчан давала сбои

На 14-й минуте Илья Андреев дальним ударом отыграл один мяч, воспользовавшись неуверенной игрой голкипера, который слишком долго перемещался из одного угла ворот в другой, да к тому же пропустил между ног.

Моментов было предостаточно у обеих команд. Но в целом «Факел» и во втором тайме контролировал игру. Но на 35-й минуте липчане блеснули скоростной атакой с несколькими передачами в одно касание, в результате которой Фидан Низамутдинов тоже в касание отправил мяч в дальний угол – 2:2!

й2.jpg

Борьбы и моментов в матче было немало

Серия послематчевых 6-метровых началась для липчан тревожно: бивший первым Низамутдинов проиграл дуэль вратарю. Правда, Бойцов следом потащил третью попытку хозяев в исполнении Джумали Абдулкадырова.

Далее команды били без промаха, основная серия завершилась вничью – 4:4, в игре до первого промаха счёт вырос до 6:6. Требовался нестандартный ход и Алекберов влруг выпустил на очередной удар просидевшего всю игру в запасе голкипера Леона Геджуа. А тот взял и разгадал хитрость Артёма Гончарова, заранее перекрыв угол, в который тот нанёс удар – браво! Бивший следом 20-летний Алексей Фетисов не дрогнул и принёс нашей команде победу в серии пенальти.

Точными ударами также отметились Елисей Елисеев, Илья Андреев, Артур Мелконян, Исмаил Гибадуллин, Кирилл Докучаев, Тимур Алиев. 

й1.jpg

Болельщики в Сургуте

Любопытно, что и прошлый матч липчане выиграли на своей площадке у иркутского «ИрАэро» по 6-метровым – 4:3, а основное время принесло ничью – 2:2, причем счет в концовке тоже сравнял Низамутдинов.

В турнирной таблице липчане по прежнему 11-е, а «Факел» – 12-й, но с серьёзным отставанием в 7 очков. Правда, и самому Липецку вряд ли уже догнать команды в зоне плей-офф: санкт-петербургский «Кристалл» впереди на 12 баллов. Сегодня в Сургуте проходит повторная игра.

Фото МФК "Факел" (Сургут)
Комментарии (1)

Знаток мини-футбола
26 минут назад
Какой ещё мини-футбол в Липецке?! Они там не играють, а мучаются. Пущай идуть работать на заводы и фабрики
Ответить
