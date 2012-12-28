Спаситель Низамутдинов и вторая подряд победа «в лотерее»

Команда по мини-футболу продолжает бороться в усечённом составе, хотя до зоны плей-офф уже далеко.

Начало выдалось заупокойным для гостей: первый мяч в ворота Александра Бойцова влетел уже… на 31-й секунде, причём Артём Гончаров умудрился забить его головой, что большая редкость в мини-футболе. А уже на 5-й минуте Гончаров оформил «дубль», сыграв перед воротами, словно заправский хоккеист: одним касанием подправил снаряд в ворота после удара партнёра – 2:0. 26-летний игрок забил лишь свои 3-й и 4-й голы в сезоне, до встречи с липчанами бомбардирскими качествами он не блистал.









В начала матча оборона липчан давала сбои

Моментов было предостаточно у обеих команд. Но в целом «Факел» и во втором тайме контролировал игру. Но на 35-й минуте липчане блеснули скоростной атакой с несколькими передачами в одно касание, в результате которой Фидан Низамутдинов тоже в касание отправил мяч в дальний угол – 2:2!









Борьбы и моментов в матче было немало

Далее команды били без промаха, основная серия завершилась вничью – 4:4, в игре до первого промаха счёт вырос до 6:6. Требовался нестандартный ход и Алекберов влруг выпустил на очередной удар просидевшего всю игру в запасе голкипера Леона Геджуа. А тот взял и разгадал хитрость Артёма Гончарова, заранее перекрыв угол, в который тот нанёс удар – браво! Бивший следом 20-летний Алексей Фетисов не дрогнул и принёс нашей команде победу в серии пенальти.





Точными ударами также отметились Елисей Елисеев, Илья Андреев, Артур Мелконян, Исмаил Гибадуллин, Кирилл Докучаев, Тимур Алиев.









Болельщики в Сургуте

В турнирной таблице липчане по прежнему 11-е, а «Факел» – 12-й, но с серьёзным отставанием в 7 очков. Правда, и самому Липецку вряд ли уже догнать команды в зоне плей-офф: санкт-петербургский «Кристалл» впереди на 12 баллов. Сегодня в Сургуте проходит повторная игра.





Фото МФК "Факел" (Сургут)