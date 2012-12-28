Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
33-летний ельчанин получил два с лишним года колонии за две попытки ограбить «Пятёрочку»
Спорт
105
сегодня, 17:47
1
Спаситель Низамутдинов и вторая подряд победа «в лотерее»
Команда по мини-футболу продолжает бороться в усечённом составе, хотя до зоны плей-офф уже далеко.
За 3 тысячи километров от дома в Сургуте липчане сначала поставили себя на грань поражения, но затем сумели спастись – 2:2, а в затяжной послематчевой лотерее вытянули счастливый билет – 7:6.
С составом у Липецка лучше не стало: по-прежнему травмированы лучший бомбардир Денис Родин, разрекламированный бразилец Рафаэль Феликс, сыгравший лишь три матча в чемпионате. Плюс, из-за дисквалификации первый матч на паркете сургутского СОК «Энергетик» вынужден был пропустить Саяд Шакиев.
Начало выдалось заупокойным для гостей: первый мяч в ворота Александра Бойцова влетел уже… на 31-й секунде, причём Артём Гончаров умудрился забить его головой, что большая редкость в мини-футболе. А уже на 5-й минуте Гончаров оформил «дубль», сыграв перед воротами, словно заправский хоккеист: одним касанием подправил снаряд в ворота после удара партнёра – 2:0. 26-летний игрок забил лишь свои 3-й и 4-й голы в сезоне, до встречи с липчанами бомбардирскими качествами он не блистал.
В начала матча оборона липчан давала сбои
На 14-й минуте Илья Андреев дальним ударом отыграл один мяч, воспользовавшись неуверенной игрой голкипера, который слишком долго перемещался из одного угла ворот в другой, да к тому же пропустил между ног.
Моментов было предостаточно у обеих команд. Но в целом «Факел» и во втором тайме контролировал игру. Но на 35-й минуте липчане блеснули скоростной атакой с несколькими передачами в одно касание, в результате которой Фидан Низамутдинов тоже в касание отправил мяч в дальний угол – 2:2!
Борьбы и моментов в матче было немало
Серия послематчевых 6-метровых началась для липчан тревожно: бивший первым Низамутдинов проиграл дуэль вратарю. Правда, Бойцов следом потащил третью попытку хозяев в исполнении Джумали Абдулкадырова.
Далее команды били без промаха, основная серия завершилась вничью – 4:4, в игре до первого промаха счёт вырос до 6:6. Требовался нестандартный ход и Алекберов влруг выпустил на очередной удар просидевшего всю игру в запасе голкипера Леона Геджуа. А тот взял и разгадал хитрость Артёма Гончарова, заранее перекрыв угол, в который тот нанёс удар – браво! Бивший следом 20-летний Алексей Фетисов не дрогнул и принёс нашей команде победу в серии пенальти.
Точными ударами также отметились Елисей Елисеев, Илья Андреев, Артур Мелконян, Исмаил Гибадуллин, Кирилл Докучаев, Тимур Алиев.
Болельщики в Сургуте
Любопытно, что и прошлый матч липчане выиграли на своей площадке у иркутского «ИрАэро» по 6-метровым – 4:3, а основное время принесло ничью – 2:2, причем счет в концовке тоже сравнял Низамутдинов.
В турнирной таблице липчане по прежнему 11-е, а «Факел» – 12-й, но с серьёзным отставанием в 7 очков. Правда, и самому Липецку вряд ли уже догнать команды в зоне плей-офф: санкт-петербургский «Кристалл» впереди на 12 баллов. Сегодня в Сургуте проходит повторная игра.
Фото МФК "Факел" (Сургут)
1
0
0
1
0
Комментарии (1)