33-летний ельчанин получил два с лишним года колонии за две попытки ограбить «Пятёрочку»

Вынести кофе, свиной окорок и пиво не удалось. В магазине работали бдительные и хваткие продавщицы.

33-летний ельчанин получил 2 года и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима за неоднократное покушение ограбить «Пятёрочку».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, всего попыток грабежа было две. Сначала ельчанин попытался вынести из «Пятёрочки» банку кофе «Жардин», но был замечен сотрудниками магазина, потребовавшими вернуть либо оплатить товар. Продавщица демонстративно вытащила из кармана его куртки банку кофе, после чего мужчина сбежал с места позора.Месяц спустя мужчина решил повторить попытку уже со своим знакомым. Из морозильной камеры он взял три упаковки свиного окорока, сложил их в пакет и отправился к автоматическим дверям магазина, работающим только на вход. И когда очередной покупатель вошёл — ельчанин вышел вместе с мясом и передал другу пакет с товаром, а сам вернулся к стеллажу с алкоголем и прихватил бутылку пива. «Компаньон» в это время придерживал входную дверь от закрытия.Но и в этот раз не повезло: бдительные сотрудницы магазина заметили приятелей и потребовали вернуть или оплатить товар. Одна отважная продавщица в неравной схватке с мужчинами выхватила чёрный пакет, а вторая — бутылку пива. Оставшись ни с чем, подельником скрылись.Уголовное дело в отношении «компаньона» подсудимого было прекращено. А 33-летний ельчанин свою вину полностью признал и сел: у мужчины уже была непогашенная судимость и имел место рецидив. Так что такой суровый приговор ему назначили путём частичного сложения наказаний.