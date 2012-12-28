Все новости
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
Экономика
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
После звонка от «сотового оператора» ельчанин лишился 215 000 рублей
Происшествия
166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор
Общество
Повредивших камеру парней уже нашли
Происшествия
Пенсионер обложил соседку матом — его оштрафовали
Общество
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Происшествия
Рынок страхования в Липецкой области вырос на 28%
Экономика
В Липецкой области сухая и безветренная погода
Общество
13
10 минут назад

33-летний ельчанин получил два с лишним года колонии за две попытки ограбить «Пятёрочку»

Вынести кофе, свиной окорок и пиво не удалось. В магазине работали бдительные и хваткие продавщицы.

33-летний ельчанин получил 2 года и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима за неоднократное покушение ограбить  «Пятёрочку».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, всего попыток грабежа было две. Сначала ельчанин попытался вынести из «Пятёрочки» банку кофе «Жардин», но был замечен сотрудниками магазина, потребовавшими вернуть либо оплатить товар. Продавщица демонстративно вытащила из кармана его куртки банку кофе, после чего мужчина сбежал с места позора.

Месяц спустя мужчина решил повторить попытку уже со своим знакомым. Из морозильной камеры он взял три упаковки свиного окорока, сложил их в пакет и отправился к автоматическим дверям магазина, работающим только на вход. И когда очередной покупатель вошёл — ельчанин вышел вместе с мясом и передал другу пакет с товаром, а сам вернулся к стеллажу с алкоголем и прихватил бутылку пива. «Компаньон» в это время придерживал входную дверь от закрытия.

Но и в этот раз не повезло: бдительные сотрудницы магазина заметили приятелей и потребовали вернуть или оплатить товар. Одна отважная продавщица в неравной схватке с мужчинами выхватила чёрный пакет, а вторая — бутылку пива. Оставшись ни с чем, подельником скрылись.

Уголовное дело в отношении «компаньона» подсудимого было прекращено. А 33-летний ельчанин свою вину полностью признал и сел: у мужчины уже была непогашенная судимость и имел место рецидив. Так что такой суровый приговор ему назначили путём частичного сложения наказаний.
покушение
кража
