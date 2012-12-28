Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
Мэрия выдала разрешение на строительство поселка таунхаусов у 10-й Шахты
Общество
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
Труп 47-летнего мужчины нашли в доме по улице 9 Мая
Происшествия
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
Как женщине найти работу с зарплатой до 120 тысяч рублей и выше?
Общество
Читать все
В Липецке на линию вышел новый автобус
Общество
33-летний ельчанин получил два с лишним года колонии за две попытки ограбить «Пятёрочку»
Происшествия
Повредивших камеру парней уже нашли
Происшествия
Пенсионер обложил соседку матом — его оштрафовали
Общество
После звонка от «сотового оператора» ельчанин лишился 215 000 рублей
Происшествия
166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор
Общество
В Липецке с 1 декабря ищут 42-летнюю женщину
Происшествия
Спаситель Низамутдинов и вторая подряд победа «в лотерее»
Спорт
Рынок страхования в Липецкой области вырос на 28%
Экономика
15-летний подросток переписал книгу рекордов Липецкой области по плаванию
Общество
Читать все
Общество
64
22 минуты назад

15-летний подросток переписал книгу рекордов Липецкой области по плаванию

Всего на счету Виталия Абдулова 5 «золотых» и 1 «серебряная» медаль на крупных соревнованиях в Саранске.

Рекорд Липецкой области на дистанции 100 метров комплексным плаванием побил воспитанник ОК СШОР Виталий Абдулов.

Знаковое событие произошло в Саранске на всероссийских соревнованиях «Резерв России» среди юношей и девушек 14-15 лет (2010-11 г.р.). Стометровку четырьмя разными стилями (баттерфляем, на спине, брассом, вольным стилем) Абдулов промчался за 54,96 секунды – как никто до него из земляков и никто из других участников турнира. Ближайшие преследователь Евгений Киселёв из Саратова отстал почти на целую секунду!

Виталий получил «золото», а всего на его сету пять (!) наград высшей пробы: 5- метров баттерфляем он проплыл быстрее всех за 24,37 секунды, 100 метров вольным стилем – за 49,79 секунды. На спине Абдулов не знал равных на 50-метровке – 24,65 и на дистанции двое длиннее – 53,39 секунды.

scale_2400.jpg

Абдулов (в центре) на пьедестале. Вечно первый...

Лишь в заплыве на 50 метров вольным стилем он уступил первенство Кириллу Колмогорову из Санкт-Петербурга, проиграв тому буквально касание на финише. В протоколе результат липчанина 22,73 секунды оказался всего на одну сотую хуже, чем у победителя. Наш земляк удостоился «серебра».

Добавим, что в соревнованиях молодых пловцов, которых считают резервом сборной России в недалёком будущем, приняли участие более 1000 «ихтиандров» из 76 регионов России.

Ученику Оксаны Кравчук не впервой привозить медали пачками с крупных соревнований. Так, в октябре на первенстве ЦФО в подмосковной Рузе он завоевал 5 высших медалей в личном зачёте на дистанциях 50 и 100 метров различными стилями плавания, а шестое «золото» взял в составе сборной Липецкой области в королевской эстафете 4х50 метров вольным стилем.

Подрастает новый Владимир Дементьев?
Плавание
Виталий Абдулов
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить