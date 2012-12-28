15-летний подросток переписал книгу рекордов Липецкой области по плаванию

Всего на счету Виталия Абдулова 5 «золотых» и 1 «серебряная» медаль на крупных соревнованиях в Саранске.

Виталий получил «золото», а всего на его сету пять (!) наград высшей пробы: 5- метров баттерфляем он проплыл быстрее всех за 24,37 секунды, 100 метров вольным стилем – за 49,79 секунды. На спине Абдулов не знал равных на 50-метровке – 24,65 и на дистанции двое длиннее – 53,39 секунды.









Абдулов (в центре) на пьедестале. Вечно первый...

Рекорд Липецкой области на дистанции 100 метров комплексным плаванием побил воспитанник ОК СШОР Виталий Абдулов.Знаковое событие произошло в Саранске на всероссийских соревнованиях «Резерв России» среди юношей и девушек 14-15 лет (2010-11 г.р.). Стометровку четырьмя разными стилями (баттерфляем, на спине, брассом, вольным стилем) Абдулов промчался за 54,96 секунды – как никто до него из земляков и никто из других участников турнира. Ближайшие преследователь Евгений Киселёв из Саратова отстал почти на целую секунду!Лишь в заплыве на 50 метров вольным стилем он уступил первенство Кириллу Колмогорову из Санкт-Петербурга, проиграв тому буквально касание на финише. В протоколе результат липчанина 22,73 секунды оказался всего на одну сотую хуже, чем у победителя. Наш земляк удостоился «серебра».Добавим, что в соревнованиях молодых пловцов, которых считают резервом сборной России в недалёком будущем, приняли участие более 1000 «ихтиандров» из 76 регионов России.Ученику Оксаны Кравчук не впервой привозить медали пачками с крупных соревнований. Так, в октябре на первенстве ЦФО в подмосковной Рузе он завоевал 5 высших медалей в личном зачёте на дистанциях 50 и 100 метров различными стилями плавания, а шестое «золото» взял в составе сборной Липецкой области в королевской эстафете 4х50 метров вольным стилем.Подрастает новый Владимир Дементьев?