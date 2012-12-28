Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств

Промышленное производство в Липецкой области по итогам января-октября сократилось на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.

Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех — выросла за десять месяцев только добыча полезных ископаемых (+1,8%).В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 0,9%. Так, здесь заметно росли производство табачных изделий (+84%), текстиля (+40,7%), изделий из кожи (+24,9%), лекарственных средств и медицинских материалов (+42,2%), резиновых и пластмассовых изделий (+23,4%), электрооборудования (+21,1%). Увеличилось производство мебели, кокса и нефтепродуктов, бумаги и бумажной продукции, пищевых продуктов. Вместе с тем снизилось производство ремонта и монтажа машин и оборудования (-44%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-42,5%), компьютеров, электроники и оптики (-54%). одежды (-21,3%), напитков (-24,8%). Сократилось производство металлургическое, химических веществ, неметаллической минеральной продукции.В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха снижение составило 4,1%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 14%.