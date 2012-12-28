Все новости
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
На окраине Липецка построят поселок таунхаусов
Общество
На пустыре между «Елецким» и Сырским Рудником установят 142 уличных светильника
Общество
8-летний мальчик проглотил линзу во время занятий с логопедом
Здоровье
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
Как женщине найти работу с зарплатой до 120 тысяч рублей и выше?
Общество
Дело стрельбе в полицейских на улице Бехтеева рассмотрит суд присяжных
Происшествия
166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор
Общество
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
Экономика
Экономика
40
24 минуты назад

Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств

Промышленное производство в Липецкой области по итогам января-октября сократилось на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Липецкстат.

Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех — выросла за десять месяцев только добыча полезных ископаемых (+1,8%). 

В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 0,9%. Так, здесь заметно росли производство табачных изделий (+84%), текстиля (+40,7%), изделий из кожи (+24,9%), лекарственных средств и медицинских материалов (+42,2%), резиновых и пластмассовых изделий (+23,4%), электрооборудования (+21,1%). Увеличилось производство мебели, кокса и нефтепродуктов, бумаги и бумажной продукции, пищевых продуктов. Вместе с тем снизилось производство ремонта и монтажа машин и оборудования (-44%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-42,5%), компьютеров, электроники и оптики (-54%). одежды (-21,3%), напитков (-24,8%). Сократилось производство металлургическое, химических веществ, неметаллической минеральной продукции. 

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха снижение составило 4,1%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 14%.

промышленность
0
0
0
0
0

Комментарии

