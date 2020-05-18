Слесарь против хоккеиста

В Липецке прошел турнир по киберфутболу на призы «Металлурга».

Липецкий «Металлург» первым из спортивных клубов Липецкой области провёл турнир по киберспорту в режиме on-line.

Изюминкой«Metallurg On-line FIFA 2020 Cup» по футбольной компьютерной игре «FIFA 20», посвященного 75-летию Великой Победы, стало участие в нём наряду с болельщиками профессиональных спортсменов.

Правда, футболисты «красно-чёрных» вратарь Михаил Алфимов, защитник Александр Кахидзе и нападающий Илья Глебов в призёры в итоге не попали, но зато в финал вышел Сергей Косовец – защитник Молодёжного хоккейного клуба «Липецк».

Его соперником по финалу оказался слесарь цеха по ремонту сталеплавильного оборудования (ЦРСО) ПАО «НЛМК» Роман Коробкин.

Рабочий-металлург до этого «вынес» 4-х соперников, ни в одной из серий до двух побед не проиграв ни одного матча. Первое поражение ему нанёс как раз Косовец – счет в серии до двух побед был 1-1, всё решала заключительная третья игра, которая прошла от ножа. Работник НЛМК Коробкин выигрывал 3:2, а его соперник в конце не забил пенальти, в итоге счет остался неизменным и принес слесарю победу в «Metallurg On-line FIFA 2020 Cup», а вместе с ней и главный приз – футбольный мяч с автографами футболистов липецкой команды.

Сергей Косовец за 2-е место получил майку «Металлурга», а занявший 3-е место Сергей Галкин – шарф липецкого футбольного клуба.

Кроме того, соорганизатор турнира группа «Киберспорт в Липецке» подарила лучшим киберспортсменам игровую «валюту», которую в дальнейшем можно использовать при игре в FIFA-20.

Победитель 32-летний Роман Коробкин рассказал GOROD48, что давно увлекается компьютерными играми, ранее уже выигрывал on-line турниры, но в последнее время редко брал в руки джойстик.

- Решил поучаствовать в турнире, организованном любимым «Металлургом» - так сказать, тряхнуть стариной, - поведал чемпион, - Пришлось вспоминать былые навыки. В некоторых играх было непросто. Скажем, сопернику по четвертьфиналу я дважды проигрывал по ходу матчей – 0:2 и лишь затем удавалось переломить ситуацию. Ну и конечно сильным был противник в финале.

Как заявили в ФК «Металлург» турнир по киберфутболу помог активным болельщикам немного разнообразить свой досуг во время самоизоляции. Кроме того, липецкий клуб старается развивать футбол в регионе во всех его проявлениях – ранее «красно-чёрные» уже устраивали среди своих поклонников соревнования в оффлайн-режиме – когда игра идет не по Интернету, а рядом на одной приставке.



- Идея болельщикам понравилась. мы уже получаем заявки на новые такие турниры, - отметили в клубе.

