Общество
17 минут назад
В каждом детсаде Липецка открыты, в среднем, по две дежурные группы
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Сегодня в них привели 1299 малышей.
Сегодня в созданные при муниципальных детсадах Липецка дежурные группы привели 1299 малышей.
В городе уже - 146 таких групп. Они действуют при 72 дошкольных образовательных учреждениях.
Для возобновления их посещения детьми от родителей требуется справка с места работы. Справка от педиатра не нужна: при входе в детсад малыша осматривает медик.
По словам председателя департамента образования мэрии Липецка Светланы Бедровой, ни у одного малыша не выявлены признаки ОРВИ.
В городе уже - 146 таких групп. Они действуют при 72 дошкольных образовательных учреждениях.
Для возобновления их посещения детьми от родителей требуется справка с места работы. Справка от педиатра не нужна: при входе в детсад малыша осматривает медик.
По словам председателя департамента образования мэрии Липецка Светланы Бедровой, ни у одного малыша не выявлены признаки ОРВИ.
208