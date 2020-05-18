В каждом детсаде Липецка открыты, в среднем, по две дежурные группы

Сегодня в них привели 1299 малышей.

Сегодня в созданные при муниципальных детсадах Липецка дежурные группы привели 1299 малышей.



В городе уже - 146 таких групп. Они действуют при 72 дошкольных образовательных учреждениях.



Для возобновления их посещения детьми от родителей требуется справка с места работы. Справка от педиатра не нужна: при входе в детсад малыша осматривает медик.



По словам председателя департамента образования мэрии Липецка Светланы Бедровой, ни у одного малыша не выявлены признаки ОРВИ.