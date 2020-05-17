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Ночью «БМВ» врезался в забор Октябрьского рынка

17 2034
#авария #ДТП
Ночью «БМВ» врезался в забор Октябрьского рынка
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Сегодня около часа ночи в Липецке автомобиль «БМВ» врезался в ограждение Октябрьского рынка. Аварию записала камера наблюдения.

Судя по записи водитель автомобиль потерял управление на мокрой дороге. За пять минут до аварии проезжую часть пролила водой поливальная машина.

17 2034
#авария #ДТП

Комментарии (18)

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мордовскому членсосу вечно хохлы мерещатся

1 минуту назад
Хохол с Баумана, ты за такую тачку мордовский окающий биомусор диман плямин (с 2010 года стал краси чков) тел. 89103543434 со сселок, высоцкого, 6 готов десять лет всем едерастам до блеска сраки вылизывать, не то что чужую страну продать
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Хохол с Баумана

9 минут назад
За такую тачку продам Украину
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Гость

20 минут назад
Липецкий дрифт, ахахаха
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г елик

23 минуты назад
а в багажнике бмв терпилы, перевязанного скотчем не было!?
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Аглы

23 минуты назад
за последние месяцы на видео опубликованное на портале г48 попало удивительное множество глупых, тупых аварий. складывается впечатление, что город населяют дЭбилы
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Обыватель

26 минут назад
Жизнь учит таких и говорит.Не выеживайся дзебил.
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Это был

30 минут назад
мордовский дристун
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Это был

31 минуту назад
Дрифтун
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водитель со стажем....

35 минут назад
Ночные прогулки по Липецку дорого обходятся!
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Николай

44 минуты назад
Понастроили заборов,нельзя выехать,обязательно врежишся куда нибудь,хорошо хоть права купить можно без проблем.
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