сегодня, 14:37
Ночью «БМВ» врезался в забор Октябрьского рынка
Судя по записи водитель автомобиль потерял управление на мокрой дороге. За пять минут до аварии проезжую часть пролила водой поливальная машина.
сегодня, 14:37
Судя по записи водитель автомобиль потерял управление на мокрой дороге. За пять минут до аварии проезжую часть пролила водой поливальная машина.
мордовскому членсосу вечно хохлы мерещатся
Хохол с Баумана
Гость
г елик
Аглы
Обыватель
Это был
Это был
водитель со стажем....
Николай