Ночью «БМВ» врезался в забор Октябрьского рынка

Сегодня около часа ночи в Липецке автомобиль «БМВ» врезался в ограждение Октябрьского рынка. Аварию записала камера наблюдения.

Судя по записи водитель автомобиль потерял управление на мокрой дороге. За пять минут до аварии проезжую часть пролила водой поливальная машина.