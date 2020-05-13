Шквал ветра свалил два дерева на улице Шкатова

В мэрию другие жалобы на непогоду не поступали.

По данным управления по делам ГО и ЧС мэрии Липецка, сегодня ночью по городу отмечались порывы ветра до 18 м/с. В итоге по улице Шкатова у дома №21 шквал уронил на местный проезд два дерева, а житель Ниженки сигнализировал об опасно наклонившемся над трансформаторной будкой дереве на улице Дарвина.



- Никаких иных последствий ночной ветер не принес. Во всяком случае, в управление больше никаких жалоб не поступило, - сообщили GOROD48 городские спасатели.



Спасатели передали заявку на уборку упавших деревьев в управление главного смотрителя администрации Липецка.