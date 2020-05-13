Общество
сегодня, 10:09
Почти 14% липчан работают в малом бизнесе
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Регион занял 36 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в работу малых и микропредприятий.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили рейтинг регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по итогам 2019 года.
- В целом по стране на долю работников малого бизнеса (включая микропредприятия) по итогам 2019 года приходится 15% от общей численности рабочей силы, или 11,3 миллиона человек. Причем по сравнению с 2018 годом произошло снижение доли занятых с 15,5%. В докризисный период именно развитость малого бизнеса являлась одним из ведущих факторов снижения безработицы. Расчеты показывают, что имеет место четко выраженная обратная корреляция между степенью вовлеченности населения в малый бизнес и уровнем безработицы. Аналогичная ситуация с уровнем бедности, который тем ниже, чем выше уровень развития малого бизнеса. Несомненно текущая ситуация с развитием пандемии внесет свои коррективы в эту зависимость и, наиболее вероятно, в отрицательную строну, - отмечают авторы исследования.
Липецкая область заняла в рейтинге 36 место. Доля липчан, занятых в малых и микропредприятиях, составляет 13,7% от экономически активного населения. Оборот малого бизнеса в 2019 году в Липецкой области оценили в 285,8 млрд рублей. На каждого работника малого бизнеса или микропредприятия пришелся оборот компании свыше чем в 3 млн рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область занимает середину. Выше оказались Воронежская (8 место) и Белгородская области (32 место), ниже – Тамбовская (57 место) и Курская (60 место) области.
Лидерами рейтинга являются Калининградская область и Хабаровский край, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы региона. В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Республика Ингушетия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, где на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится менее 5% рабочей силы.
- В целом по стране на долю работников малого бизнеса (включая микропредприятия) по итогам 2019 года приходится 15% от общей численности рабочей силы, или 11,3 миллиона человек. Причем по сравнению с 2018 годом произошло снижение доли занятых с 15,5%. В докризисный период именно развитость малого бизнеса являлась одним из ведущих факторов снижения безработицы. Расчеты показывают, что имеет место четко выраженная обратная корреляция между степенью вовлеченности населения в малый бизнес и уровнем безработицы. Аналогичная ситуация с уровнем бедности, который тем ниже, чем выше уровень развития малого бизнеса. Несомненно текущая ситуация с развитием пандемии внесет свои коррективы в эту зависимость и, наиболее вероятно, в отрицательную строну, - отмечают авторы исследования.
Липецкая область заняла в рейтинге 36 место. Доля липчан, занятых в малых и микропредприятиях, составляет 13,7% от экономически активного населения. Оборот малого бизнеса в 2019 году в Липецкой области оценили в 285,8 млрд рублей. На каждого работника малого бизнеса или микропредприятия пришелся оборот компании свыше чем в 3 млн рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область занимает середину. Выше оказались Воронежская (8 место) и Белгородская области (32 место), ниже – Тамбовская (57 место) и Курская (60 место) области.
Лидерами рейтинга являются Калининградская область и Хабаровский край, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы региона. В нижней части рейтинга находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Республика Ингушетия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, где на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится менее 5% рабочей силы.
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