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сегодня, 14:37

Еще четырех пациентов вылечили от COVID-19 в Липецкой области

7 711
#коронавирусная инфекция #COVID-19
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Еще четырех пациентов вылечили от COVID-19 в Липецкой области

Всего число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области выросло до 190 человек.

Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 190 человек - сегодня еще четыре пациента завершили лечение.

Всего на территории региона зарегистрировано 849 случаев новой коронавирусной инфекции, 190 человек выздоровели, 3 человека умерли. 656 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 10 мая в больницах находятся:

- 202 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

- 367 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 454 пациента с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова — 10 человек.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1351 человека.

За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

- г. Липецк - 29

- г. Елец - 3

- Грязинский район - 3

- Долгоруковский район - 5

- Задонский район - 1

- Лев-Толстовский район - 2

- Липецкий район - 3

- Тербунский район - 1

- Усманский район - 1
7 711
#коронавирусная инфекция #COVID-19
3

Комментарии (7)

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Илья

11 минут назад
Закрывайте карантин! Выпускайте людей работать!
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должен знать каждый

56 минут назад
Посмотрите обычные простые правила, которые помогут вам не заразится коронавирусом https://www.youtube.com/watch?v=p7kysEtgN3.
ответить

должен знать каждый

56 минут назад
Посмотрите обычные простые правила, которые помогут вам не заразится коронавирусом https://www.youtube.com/watch?v=p7kysEtgN3.
ответить

должен знать каждый

57 минут назад
Посмотрите обычные простые правила, которые помогут вам не заразится коронавирусом https://www.youtube.com/watch?v=p7kysEtgN3.
ответить

Коте

сегодня, 14:56
От гриппа нет лечения. Он проходит сам!
ответить

апач

сегодня, 14:55
Как задолбали уже с этим коронавирусом!!! Как его можно вылечить, если от него ещё лекарств нет??? Идиоты!
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Интересно же

сегодня, 14:50
От насморка сколько? Ждём.
ответить

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