Еще четырех пациентов вылечили от COVID-19 в Липецкой области

Всего число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области выросло до 190 человек.

Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 190 человек - сегодня еще четыре пациента завершили лечение.



Всего на территории региона зарегистрировано 849 случаев новой коронавирусной инфекции, 190 человек выздоровели, 3 человека умерли. 656 — на лечении.



По состоянию на 14.00, 10 мая в больницах находятся:



- 202 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



- 367 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 454 пациента с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 10 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1351 человека.



За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом.



Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



- г. Липецк - 29



- г. Елец - 3



- Грязинский район - 3



- Долгоруковский район - 5



- Задонский район - 1



- Лев-Толстовский район - 2



- Липецкий район - 3



- Тербунский район - 1



- Усманский район - 1