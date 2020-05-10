Общество
сегодня, 14:37
Еще четырех пациентов вылечили от COVID-19 в Липецкой области
Всего число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области выросло до 190 человек.
Число вылечившихся от коронавируса в Липецкой области выросло до 190 человек - сегодня еще четыре пациента завершили лечение.
Всего на территории региона зарегистрировано 849 случаев новой коронавирусной инфекции, 190 человек выздоровели, 3 человека умерли. 656 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 10 мая в больницах находятся:
- 202 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
- 367 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 454 пациента с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 10 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1351 человека.
За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк - 29
- г. Елец - 3
- Грязинский район - 3
- Долгоруковский район - 5
- Задонский район - 1
- Лев-Толстовский район - 2
- Липецкий район - 3
- Тербунский район - 1
- Усманский район - 1
Всего на территории региона зарегистрировано 849 случаев новой коронавирусной инфекции, 190 человек выздоровели, 3 человека умерли. 656 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 10 мая в больницах находятся:
- 202 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
- 367 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 454 пациента с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 10 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1351 человека.
За последние сутки в регионе подтверждено 48 случаев инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк - 29
- г. Елец - 3
- Грязинский район - 3
- Долгоруковский район - 5
- Задонский район - 1
- Лев-Толстовский район - 2
- Липецкий район - 3
- Тербунский район - 1
- Усманский район - 1
Илья
должен знать каждый
должен знать каждый
должен знать каждый
Коте
апач
Интересно же