В мире

43 минуты назад

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

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Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выбросов не зафиксировали, сообщает Польское агентство атомной энергии.

В центре работает исследовательский ядерный реактор MARIA. Здесь производят изотопные препараты для медицины и других целей.

"Пожар не охватил своим распространением часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества", — говорится в сообщении.

На место была вызвана Государственная пожарная охрана.

"После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивных загрязнений обнаружено не было", — сообщает агентство.

Также автоматическая система радиационного мониторинга не зафиксировала выбросов в окружающую среду, сообщает ria.ru

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