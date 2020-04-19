Спорт

46 минут назад

Елена Коробкина: «Не раскисать и не прекращать занятия спортом!»

6 443
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
Елена Коробкина: «Не раскисать и не прекращать занятия спортом!»

Самая быстрая девушка России призвала всех тренироваться в домашних условиях.

Известная липецкая бегунья, чемпионка Европы 2013 и 2015 гг. (в помещении), неоднократная чемпионка России Елена Коробкина обратилась к болельщикам с советом про то, что пережить дни вынужденной самоизоляции поможет спорт.

В частности, она призвала всех заниматься в домашних условиях.

- Я считаю, что сейчас ни в коем случае нельзя раскисать и прекращать занятия спортом! Сейчас у нас у всех появилось много свободного времени, чтобы подтянуть форму и проработать свои слабые стороны, - говорит Коробкина, - Пускай дома, но ежедневно необходимо делать физические упражнения. Физическая активность как ни что стимулирует и укрепляет нашу иммунную систему, а еще она позволяет держать фигуру в прекрасной форме. Ведь лето и пляжный сезон, а также спортивно-беговой сезон не за горами. И я очень надеюсь, что из карантина мы выйдем подтянутыми и красивыми!

Отметим, что 29-летняя Коробкина в последнее время разнообразила свою спортивную специализацию. Так, кроме своих коронных средних дистанций – 3 тыс. метров, 5 тыс. метров она начала участвовать в длинных забегах по улицам городов – в частности, в прошлом году выиграла 10-километровый массовый забег в Санкт-Петербурге и победила на этой же дистанции в «Липецком полумарафоне».

6 443
#Легкая атлетика #Елена Коробкина

Комментарии (6)

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Жак

24 секунды назад
Какой смысл писать комментарии с упоминанием Лисина! Слышу как уже бегут всей редакцией стирать их :)
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Да

2 минуты назад
Видать с Лисиным курит, а то бы ее сайт Город48 вытрахал, как Яскевич ! Думаю Юра Криворучко сделает из нее бифштекс, если она Лисину дорогу перейдет. Сразу пойдут другие заголовки. скандальная семейка Коробкиных не нашла общий язык с Никулиными. которые ее пригрели в своей стрелковой школе! Позор тебе Коробкина за предательство коллеги!!!!!!!!!!!!!!!!
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SK

6 минут назад
Кто голосовал за едирую сидеть дома и дальше голосовать
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Лера

8 минут назад
111, правильно, что соседи настучат по черепушке за такую активность, у всех нервы как струна натянута!!!
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111

21 минуту назад
Ага !!! А соседи снизу сидя на карантине будут слушать как сверху какая-нибудь корова по ламинату пол-дня ногами кросс щемиться. Не удивляйтесь, что через несколько дней тренировок в квартире к вам постучат в дверь и вы дубиной по башке получите.
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Житель

34 минуты назад
Из карантина выползем с + 10 кг.
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