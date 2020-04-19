Елена Коробкина: «Не раскисать и не прекращать занятия спортом!»

Самая быстрая девушка России призвала всех тренироваться в домашних условиях.

Известная липецкая бегунья, чемпионка Европы 2013 и 2015 гг. (в помещении), неоднократная чемпионка России Елена Коробкина обратилась к болельщикам с советом про то, что пережить дни вынужденной самоизоляции поможет спорт.

В частности, она призвала всех заниматься в домашних условиях.

- Я считаю, что сейчас ни в коем случае нельзя раскисать и прекращать занятия спортом! Сейчас у нас у всех появилось много свободного времени, чтобы подтянуть форму и проработать свои слабые стороны, - говорит Коробкина, - Пускай дома, но ежедневно необходимо делать физические упражнения. Физическая активность как ни что стимулирует и укрепляет нашу иммунную систему, а еще она позволяет держать фигуру в прекрасной форме. Ведь лето и пляжный сезон, а также спортивно-беговой сезон не за горами. И я очень надеюсь, что из карантина мы выйдем подтянутыми и красивыми!

Отметим, что 29-летняя Коробкина в последнее время разнообразила свою спортивную специализацию. Так, кроме своих коронных средних дистанций – 3 тыс. метров, 5 тыс. метров она начала участвовать в длинных забегах по улицам городов – в частности, в прошлом году выиграла 10-километровый массовый забег в Санкт-Петербурге и победила на этой же дистанции в «Липецком полумарафоне».