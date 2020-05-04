Экономика

38 минут назад

Владимир Лисин заплатил в Липецке больше 1 миллиарда 100 миллионов рублей подоходного налога

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#Владимир Лисин #налоги
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Владимир Лисин заплатил в Липецке больше 1 миллиарда 100 миллионов рублей подоходного налога
Как стало известно GOROD48, зарегистрированный по месту жительства в Липецке налогоплательщик по имени Лисин Владимир Сергеевич заплатил в конце апреля подоходный налог в 1,17 миллиарда рублей.  Подтвердить или опровергнуть эту информацию в УФНС Липецкой области не удалось. Все комментарии в пресс-службе ведомства согласились дать после 6 мая. 

Напомним, в конце ноября 2019 года основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России. Как тогда сообщал РБК, налог был заплачен Лисиным в Липецке, где он прописан. По подсчетам журналистов, сумма подоходного налога выплаченного Владимиром Лисиным в 2019 году составила миллиард рублей, что является значительной долей (7% по подсчетам газеты «Ведомости») поступлений в консолидированный бюджет области от НДФЛ.

Декларационная компания в этом году из-за коронавирусной эпидемии продлена до 30 июля.
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#Владимир Лисин #налоги
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