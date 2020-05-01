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Дача-шашлыки: «Празднуем, как и положено, во время самоизоляции»

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#майские праздники #соцсети
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Первомайский обзор Instagram.

На майские праздники липчане решили самоизолироваться на дачах – поближе к природе, цветущим садам и мангалам. Кто-то в эти весенние выходные будет заниматься своими посадками, кто-то – просто отдыхать. Липчане поздравляют друг друга с праздником и желают не терять оптимизма.









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Хорошее настроение – единственный вирус, который радостно подхватить. Пусть настроение будет прекрасным!!! #lifeisgood #dontworrybehappy #живитесейчас #verybeautifulgirl #блондинкавзаконе #topgirls #коронавирус #photographyislife #житьвкайф #счастьерядом #липецк #voronezhcity #fotobylesyamosyakina #instagirl #followme #happyness #moscowcity #новый2020 #самоизоляция #карантин2020 #мечтайте #travel #photographer #всебудетхорошо #memories #воронеж #москва #путешествуйте #радуйтесьмелочам #travelphotography

Публикация от TRAVEL & PHOTO & LIFE (@lesya_olesya87)

















2 3487
#майские праздники #соцсети
5

Комментарии (2)

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РЁРІРµС†РѕРІ

сегодня, 19:01
Русский человек не будет тянуться к культуре горных баранов.
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Set

сегодня, 18:19
Красота.
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