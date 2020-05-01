Дача-шашлыки: «Празднуем, как и положено, во время самоизоляции»

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Хоп-хэй-первомЭй)) Самый любимый и красивый, теплый, красочный месяц подоспел. Получите, распишитесь! . Наслаждаемся, дарим и потребляем тепло и положительные эмоции. Слушаем пение птиц и любимую музыку, танцуем! . В общем, #мир, #май. А труд пускай будет отдельно от выходных. Обнимаю