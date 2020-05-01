сегодня, 17:41
Дача-шашлыки: «Празднуем, как и положено, во время самоизоляции»
Первомайский обзор Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хорошее настроение – единственный вирус, который радостно подхватить. Пусть настроение будет прекрасным!!! #lifeisgood #dontworrybehappy #живитесейчас #verybeautifulgirl #блондинкавзаконе #topgirls #коронавирус #photographyislife #житьвкайф #счастьерядом #липецк #voronezhcity #fotobylesyamosyakina #instagirl #followme #happyness #moscowcity #новый2020 #самоизоляция #карантин2020 #мечтайте #travel #photographer #всебудетхорошо #memories #воронеж #москва #путешествуйте #радуйтесьмелочам #travelphotography
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хоп-хэй-первомЭй)) Самый любимый и красивый, теплый, красочный месяц подоспел. Получите, распишитесь! . Наслаждаемся, дарим и потребляем тепло и положительные эмоции. Слушаем пение птиц и любимую музыку, танцуем! . В общем, #мир, #май. А труд пускай будет отдельно от выходных. Обнимаю
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.