Общество

55 минут назад

В Липецке на «прогулки с детьми, занятия спортом» выделен час

22 1962
#коронавирус #цифровой пропуск
1
В Липецке на «прогулки с детьми, занятия спортом» выделен час

Для выхода на улицу семьей коды нужно получить всем ее членам в возрасте от 14 лет и старше.

Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего утра в регионе ослаблен режим самоизоляции: липчанам стали доступны одиночные пробежки и прогулки семьей при соблюдении мер социального дистанцирования.

Для выхода на улицу по этой причине меню получения цифровых пропусков их разработчики реанимировали ранее де-факто отмененный пункт, позволяющий посещать магазины и аптеки, такими причинами как «прогулки с детьми, занятия спортом».

- Цифровые пропуска для прогулок с детьми и одиночных занятий спортом можно получить, выбрав соответствую категорию в автоинформаторе, мобильных приложениях, на сайте или в телеграмм-боте. Для удобства жителей этот пункт совмещен с пропуском в магазин и аптеку. Для выхода на прогулку всей семьей пропуска нужно получить всем ее членам в возрасте от 14 лет и старше. При этом важно соблюдать социальную дистанцию: не контактировать с другими людьми вне вашей семьи, даже если это ваши друзья. Посещать детские или спортивные площадки тоже пока не следует, пока сохраняется риск заражения, - сообщил GOROD48 начальник областного управления информатизации Станислав Корниенко.

Код для прогулки с детьми, занятия спортом» разрешает находиться на улице час в тех городах, в которых введены цифровые пропуска - в Липецке, Ельце, Чаплыгине, Задонске, Лебедяни.
22 1962
#коронавирус #цифровой пропуск
1

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

3 минуты назад
Аня, хотят прочипировать тебя ,а не того кто лежит на диване , тот пойдёт прицепом
ответить

РУСБОР

6 минут назад
Да. Хороша у нас свобода. Домашний арест. Это называется самоизоляция. Пропускной комендантский режим . КРУГЛОСУТОЧНЫЙ. Эпидемия которой нет. Где то я это уже слышал. У Оруэлла. Роман.1984. Свобода это рабство. Лож есть правда. А черное есть белое.
ответить

Сим

6 минут назад
игорь, Вот у нас пол Липецка не думают,а слушают и повинуются! Стадо! Да еще возмущаются,поступками думающих и закладывают думающих! То,что чинушам надо! К сожалению! Но пока так!
ответить

гостья

8 минут назад
не то смеяться, не то плакать...тогда бы уже и время указали в какое можно гулять, в какое в магазин....
ответить

игорь

13 минут назад
Аня, Ты хоть почитай что Билл Гейтс хотел сделать в америке.Когда человек перестает думать он становится бараном
ответить

Надежда

15 минут назад
игорь, мы рабы., если можно выйти на улицу, причем здесь пропуск.
ответить

BG

17 минут назад
Очень сомнительное послабление, многие и так получали цифровые пропуска на посещение магазина, аптек и пр. и выходили на улицу с детьми на улицу, т.к. не с кем их было оставить дома, непонятно, в чем заключается- это послабление. Даже кому хотелось побегать, так же заказывали пропуск на выход в магаз, выходили и бегали и попробуй докажи, что я бегу не в магаз их ведь на каждом углу хоть пруд пруди.
ответить

Аня

22 минуты назад
игорь, кому надо тебя чипировать, зачем? Чтобы наблюдать, как ты пукаешь в диван, пялясь в телевизор? И большинство населения такие же. Никому не надо тратить деньги на ваше чипирование, тоже мне Штирлицы. И так понятно, чем вы занимаетесь.
ответить

Гость

26 минут назад
Народ уже на взводе от этой изоляции. Правительству нужно принимать меры иначе ситуация выйдет из-под контроля
ответить

Злая

29 минут назад
А ещё вот интересен момент. Кода дают на день 2. Один раз сходил погулять. Потом надо на дачу, туда доехал-взял второй код, а как назад - то??? Третий же не дают код.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанам не рекомендуют на майские праздники ездить в Москву и принимать гостей из столицы
#коронавирус
5
Липчанам не рекомендуют на майские праздники ездить в Москву и принимать гостей из столицы

21 минуту назад

Общество
Евгения Уваркина предложила помочь с уплатой штрафа зоозащитнице
#фейк #штраф #зоозащитница
31
Евгения Уваркина предложила помочь с уплатой штрафа зоозащитнице

сегодня, 09:23

Общество
В Липецкой области появится еще один музей Семенова-Тян-Шанского
#Семенов-Тян-Шанского
В Липецкой области появится еще один музей Семенова-Тян-Шанского

сегодня, 09:05

Общество
Реконструкция Баумана внесёт изменения в схемы движения общественного транспорта
#Баумана #реконструкция
38
Реконструкция Баумана внесёт изменения в схемы движения общественного транспорта

вчера, 19:19

Общество
«Пятерочка» поддержала больницы и лаборатории Липецка
«Пятерочка» поддержала больницы и лаборатории Липецка

вчера, 18:23

Общество
Ярмарки откроют 27 апреля
#ярмарка #торговля
81
Ярмарки откроют 27 апреля

вчера, 15:13

Общество