В Липецке на «прогулки с детьми, занятия спортом» выделен час

Для выхода на улицу семьей коды нужно получить всем ее членам в возрасте от 14 лет и старше.





Для выхода на улицу по этой причине меню получения цифровых пропусков их разработчики реанимировали ранее де-факто отмененный пункт, позволяющий посещать магазины и аптеки, такими причинами как «прогулки с детьми, занятия спортом».



- Цифровые пропуска для прогулок с детьми и одиночных занятий спортом можно получить, выбрав соответствую категорию в автоинформаторе, мобильных приложениях, на сайте или в телеграмм-боте. Для удобства жителей этот пункт совмещен с пропуском в магазин и аптеку. Для выхода на прогулку всей семьей пропуска нужно получить всем ее членам в возрасте от 14 лет и старше. При этом важно соблюдать социальную дистанцию: не контактировать с другими людьми вне вашей семьи, даже если это ваши друзья. Посещать детские или спортивные площадки тоже пока не следует, пока сохраняется риск заражения, - сообщил GOROD48 начальник областного управления информатизации Станислав Корниенко.



Код для прогулки с детьми, занятия спортом» разрешает находиться на улице час в тех городах, в которых введены цифровые пропуска - в Липецке, Ельце, Чаплыгине, Задонске, Лебедяни. Как уже сообщал GOROD48, с сегодняшнего утра в регионе ослаблен режим самоизоляции: липчанам стали доступны одиночные пробежки и прогулки семьей при соблюдении мер социального дистанцирования.Для выхода на улицу по этой причине меню получения цифровых пропусков их разработчики реанимировали ранее де-факто отмененный пункт, позволяющий посещать магазины и аптеки, такими причинами как «прогулки с детьми, занятия спортом».- Цифровые пропуска для прогулок с детьми и одиночных занятий спортом можно получить, выбрав соответствую категорию в автоинформаторе, мобильных приложениях, на сайте или в телеграмм-боте. Для удобства жителей этот пункт совмещен с пропуском в магазин и аптеку. Для выхода на прогулку всей семьей пропуска нужно получить всем ее членам в возрасте от 14 лет и старше. При этом важно соблюдать социальную дистанцию: не контактировать с другими людьми вне вашей семьи, даже если это ваши друзья. Посещать детские или спортивные площадки тоже пока не следует, пока сохраняется риск заражения, - сообщил GOROD48 начальник областного управления информатизации Станислав Корниенко.Код для прогулки с детьми, занятия спортом» разрешает находиться на улице час в тех городах, в которых введены цифровые пропуска - в Липецке, Ельце, Чаплыгине, Задонске, Лебедяни.