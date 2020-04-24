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Одиночные пробежки и прогулки семьёй с 25 апреля будут доступны жителям Липецкой области
Администрация области приступила к ослаблению режима самоизоляции, анонсированного 23 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации с 25 апреля доступны одиночные пробежки и прогулки семьёй. При этом по-прежнему необходимо избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.
Заниматься спортом на свежем воздухе необходимо в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря.
Для семейных прогулок и спортивных занятий необходимо оформлять цифровые пропуска. Соответствующие пункты будут внесены в меню системы по выдаче пропусков.
«О массовых занятиях спортом речь пока не идёт, а во время прогулок необходимо соблюдать социальную дистанцию. Это очень важно, прежде всего, для здоровья людей. Надеюсь, что жители региона это понимают и не будут рисковать. В любом случае сотрудники полиции будут контролировать соблюдение правил», — прокомментировал Игорь Артамонов.
Напомним, что 23 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Игорь Артамонов заявил о снятии некоторых ограничительных мер.
«Думаю — настало время для послабления режима, — заявил Игорь Артамонов. — Есть предложения открыть непродовольственные магазины и расширить перечень предприятий, предоставляющих бытовые услуги. Торговые центры и общепит пока будут закрыты».
Решение об открытии непродовольственных магазинов и предприятий ожидается 27 апреля.
Вера
как быть?
Гость
Загадка для тебя
Есть самый лучший вариант
Гость
Путин правильно подписал указ !
Артамонову
В отличие от тебя дебила !
Лесоруб