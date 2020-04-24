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Одиночные пробежки и прогулки семьёй с 25 апреля будут доступны жителям Липецкой области

48 2412
#коронавирус
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Одиночные пробежки и прогулки семьёй с 25 апреля будут доступны жителям Липецкой области

Администрация области приступила к ослаблению режима самоизоляции, анонсированного 23 апреля. Как сообщает пресс-служба администрации с 25 апреля доступны одиночные пробежки и прогулки семьёй. При этом по-прежнему необходимо избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. 

Прогулки с детьми рекомендованы на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания. Посещение детских и спортивных площадок пока запрещено.

Заниматься спортом на свежем воздухе необходимо в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря.

Для семейных прогулок и спортивных занятий  необходимо оформлять цифровые пропуска. Соответствующие пункты будут внесены в меню системы по выдаче пропусков.

«О массовых занятиях спортом речь пока не идёт, а во время прогулок необходимо соблюдать социальную дистанцию. Это очень важно, прежде всего, для здоровья людей. Надеюсь, что жители региона это понимают и не будут рисковать. В любом случае сотрудники полиции будут контролировать соблюдение правил», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Напомним, что 23 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Игорь Артамонов заявил о снятии некоторых ограничительных мер.

«Думаю — настало время для послабления режима, — заявил Игорь Артамонов. — Есть предложения открыть непродовольственные магазины и расширить перечень предприятий, предоставляющих бытовые услуги. Торговые центры и общепит пока будут закрыты».

Решение об открытии непродовольственных магазинов и предприятий ожидается 27 апреля.

48 2412
#коронавирус
1

Комментарии (49)

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Вера

16 секунд назад
«Для семейных прогулок и спортивных занятий необходимо оформлять цифровые пропус» Местное путинское правительство на фоне незаконной самоизоляции ввели комендантский час для пожилых и детей. Это бесправие
ответить

как быть?

47 секунд назад
Оставаться дома придётся ещё две недели: Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)... Общество 20:34 ответить
ответить

Гость

1 минуту назад
Какую ответственность будет нести губернатор, если после послабления режима будет намного больше заболевших?
ответить

Загадка для тебя

1 минуту назад
Гость, Их не пашут и не жнут, они сами прорастут ( Да это дураки- это ты )
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Есть самый лучший вариант

2 минуты назад
Артамонову, Посыпать Липецк с самолёта дустом !, Кто-нибудь точно сдохнет !, Или вирус ,или быдло .
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Гость

3 минуты назад
Открывай, не не дай боже количество заболевших начнёт резко увеличивается. Тогда губернатор должен подать в отставку!!!!!
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Путин правильно подписал указ !

4 минуты назад
Выдавать росгвардии оружие!, Да пусть расстреливают быдланов россиян !, Нечего желтеть- биомасса .
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Артамонову

5 минут назад
Можно ослабить и открыть магазины, но со строгим соблюдением мер безопасности! Но все прекрасно знают что эти меры нигде никем не соблюдаются. Потому что это Россия
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В отличие от тебя дебила !

6 минут назад
Лесоруб, Подъем в 4 утра -Пробежка 2-3 км , Полноценный рабочий день !, Имел я твой Coronavirus ,тебя, Артамонова, Путина !, Сиди, дебилоид ,передёргивай затвор !.
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Лесоруб

6 минут назад
Извините, не обокрали, а обосрали.
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