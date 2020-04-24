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Ветерана Великой Отечественной обманули при строительстве дома: возбуждено дело о мошенничестве

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#мошенничество
Ветерана Великой Отечественной обманули при строительстве дома: возбуждено дело о мошенничестве

Прокуратура  Липецкой области организовала проверку фактов изложенных в обращении родственницы ветерана Великой Отечественной войны, которому за счет средств федерального бюджета строительная организация возвела дом. Оказалось, что в доме невозможно жить. По материалам проверки в отношении строительной фирмы возбуждено уголовное дело.

- Проверкой установлено, что подрядная организация ООО «Стройинвест» приняла на себя договорные обязательства построить для ветерана жилой дом, площадью  42,5 кв.м.  Деньги на строительство в  размере 997 200 рублей были выделены в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Однако согласно заключению технической экспертизы построенный дом не пригоден для проживания, поскольку при его строительстве был допущен брак, - сообщает Генеральная прокуратура РФ.  

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы.  По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). 

На основании судебного решения по иску прокурора в пользу ветерана взыскана полная стоимость строительства дома.   
3 653
#мошенничество

Комментарии (3)

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Житель

9 минут назад
Кругом одни жулики и воры.
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Nikita

10 минут назад
Их сажать надо
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Томми

43 минуты назад
А где те, кто акт подписывал? Их тоже на зону надо
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