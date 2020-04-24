сегодня, 16:40
Ветерана Великой Отечественной обманули при строительстве дома: возбуждено дело о мошенничестве
Прокуратура Липецкой области организовала проверку фактов изложенных в обращении родственницы ветерана Великой Отечественной войны, которому за счет средств федерального бюджета строительная организация возвела дом. Оказалось, что в доме невозможно жить. По материалам проверки в отношении строительной фирмы возбуждено уголовное дело.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
На основании судебного решения по иску прокурора в пользу ветерана взыскана полная стоимость строительства дома.
Житель
Nikita
Томми