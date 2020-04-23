сегодня, 11:25
Мишустина не устраивает формальный подход губернаторов к медицине
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал неудовлетворительными результаты работы по обеспечению медорганизаций в регионах оборудованием для борьбы с коронавирусом.
Он отметил, что многие руководители регионов подошли формально к расчетам по оснащению клиник оборудованием, пишет «Интерфакс». В дальнейшем расчеты пришлось уточнять, однако после этого возникли новые проблемы.
- Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим, — указал премьер-министр, призвав разобраться в причинах промедлений.
20 апреля Мишустин называл в числе регионов России, власти которых медленно осваивают средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, в частности, Тверскую, Белгородскую, Тюменскую, Новгородскую и Калужскую области, перечисляет РБК.
Он обратил внимание на то, что в соответствии с поручением президента в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом, пишет РИА Новости.
- Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. А если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами, - обратился к губернаторам Мишустин.
Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы и федеральные органы исполнительной власти должны получить свыше 36 млрд руб. на создание дополнительных коек в больницах и их оснащение. 18 апреля Минфин перевел в регионы более 32 млрд руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда.