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Мишустина не устраивает формальный подход губернаторов к медицине

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#оснащение #дотации
Мишустина не устраивает формальный подход губернаторов к медицине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал неудовлетворительными результаты работы по обеспечению медорганизаций в регионах оборудованием для борьбы с коронавирусом.

- Президент давал соответствующее поручение, правительство определило срок исполнения - 28 апреля. Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными, - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Он отметил, что многие руководители регионов подошли формально к расчетам по оснащению клиник оборудованием, пишет «Интерфакс». В дальнейшем расчеты пришлось уточнять, однако после этого возникли новые проблемы.

- Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим, — указал премьер-министр, призвав разобраться в причинах промедлений.

20 апреля Мишустин называл в числе регионов России, власти которых медленно осваивают средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, в частности, Тверскую, Белгородскую, Тюменскую, Новгородскую и Калужскую области, перечисляет РБК.

Он обратил внимание на то, что в соответствии с поручением президента в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом, пишет РИА Новости.

- Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. А если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами, - обратился к губернаторам Мишустин.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы и федеральные органы исполнительной власти должны получить свыше 36 млрд руб. на создание дополнительных коек в больницах и их оснащение. 18 апреля Минфин перевел в регионы более 32 млрд руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда.
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#оснащение #дотации

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