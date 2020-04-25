Самые состоятельные и самые нуждающиеся депутаты областного Совета

Парламентарии облсовета и члены их семей сдали декларации о доходах за 2019 год.

GOROD48 внимательно изучил финансовые отчеты и выяснил, кто из депутатов может похвастаться финансовыми успехами, уникальным транспортом и земельными угодьями площадью карликового государства, а кому до этого еще далеко.

ТОП-5 самых состоятельных депутатов Липецкого областного Совета 1. На первом месте по доходам за 2019 год оказался владелец крестьянско-фермерского хозяйства, член «Единой России» Сергей Волков. Аграрий сумел за прошлый год заработать 116’766'539 рублей.



2. Вторым в списке самых богатых депутатов стал единорос, председатель Совета директор АО «Энергия» Владимир Архипенко. В 2019 году его задекларированный доход составил 108‘941’010 рублей и 37 копеек. Еще 94'946'387 в семейную казну добавила супруга депутата. Интересно, что на семью не зарегистрировано ни одного транспортного средства.



3. На третьем месте по величине заработанного в 2019 году – член партии «Справедливая Россия» Владимир Чеботарев. Доход директора ООО «Липецкглавснаб» составил 78'133'317 рублей и 70 копеек.



4. Четвертую строчку занимает сестра-близнец мэра Липецка Елена Латышева. В 2019 год декларированный доход заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ТРИО», члена «Единой России», составил 73'791'505 рублей и 54 копейки.



5. Пятерку богатых закрывает успешный фермер Борис Богатиков, член партии «Единая Россия», со своим доходом в 45’088'265,54 рублей

Самые скромные доходы 1. Этот список открывает внефракционный депутат Олег Хомутинников. Его доход за 2019 год как предпринимателя составил всего 42'437 рублей и 23 копейки.



2. Намного больше своего коллеги по депутатскому креслу заработала член КПРФ Татьяна Копылова. Партийный юрист в 2019 году отчиталась о доходе в 379'759 рублей и 29 копеек. Муж Татьяны Копыловой в прошлом году заработал 2'459'250 рублей и 83 копейки.



3. На третьем месте в списке оказался соратник Татьяны Копыловой. О доходе в 628'890 рублей и 84 копейки отчитался секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев. Помогает содержать семью с ребенком супруга депутата, заработавшая в 2019 году 916'998 рублей и 28 копеек.



4. Ведущий специалист-технолог ООО Торговый Дом «Золотой колос» Алексей Ульшин, член партии «Единая Россия», задекларировал доход в 667 526 рублей и 50 копеек. Совокупный доход семьи в прошлом году составил более 1 млн рублей. Причем, деньги в семью приносит даже несовершеннолетний ребенок. Он задекларировал 18 604 рубля.



5. Этот топ закрывает Татьяна Тинькова с доходом в 679'688 рублей и 51 копейку. Именно столько в 2919 году заработала член Единой России», директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по Становлянскому району».



Отдельно стоит упомянуть Михаила Захарова. Глава группы строительных компаний, головной боли сотен семей дольщиков, находящийся в международном розыске пока числится депутатом областного Совета. Правда, с приостановленным членством в партии «Единая Россия». Некогда один из самых богатых депутатов сегодня – обладатель нулевой декларации. Странно было бы, если разыскиваемый как обвиняемый в мошенничестве бизнесмен как законопослушный депутат вдруг отправил данные о заработке и своих владениях в облсовет.

Самый необычный транспорт в декларациях депутатов - Депутат Александр Соколов, к примеру, владелец катера «Silver Shark WA 605». Также в его гараже стоят пара «БМВ» и «Ягуар», а супруга парламентария, задекларировшая нулевой доход – владелица внедорожника «ЛЭНД РОВЕР RANGE ROVER».



- В гараже ныне безработного известного липецкого коллекционера Владимира Конаныхина стоит раритетная «Волга» - «ГАЗ- 21И». Эти автомобили на Горьковском автомобильном заводе производили с 1956 по 1970 год. Такой же экспонат есть в списке имущества депутата Сергея Карасикова. Кроме того, на генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» зарегистрированы снегоход и моторное судно - компактный спортивный катер с каютой «MONTEREY 224FSC».



- Борис Богатиков – гордый обладатель эксклюзивного экземпляра воздушного судна SP-30. Это российский сверхлёгкий самолёт, который многие по летно-техническим характеристикам сравнивают с «кукурузником».



- Гаражи и земли индивидуального предпринимателя Дмитрия Ульянича заставлены разнообразны транспортом. Там 23 единицы техники: и комбайны, и прицепы, и тракторы, и «ВАЗ»-«семерка», и внедорожники среднего класса, и внушительный «Лексус LX450».

Большие угодья и редкие активы Липецкие депутаты могут похвастаться своими землями.



Предлагаем считать угодья парламентариев в Ватиканах. Площадь этого карликового государства-анклава составляет 440 000 квадратных метров.



Больше всего земельных участков зарегистрировано за аграриями и их женами.



- Заместитель генерального директора по коммерции АО «Раненбург-комплекс» Чаплыгинского района Петр Быков и его супруга – обладатели внушительного пая на земельный участок в восемь Ватиканов.



- За главой крестьянско-фермерского хозяйства Сергеем Волковым числится почти 40 (!!!) Ватиканов или почти восемь княжеств Монако. Впрочем, подобные угодья – норма для крупных фермерских предприятий.



- А вот в списке недвижимости иногда встречаются редкие экземпляры. Например, Елена Латышева владеет 166 метрами железнодорожного пути, правда, никакого транспорта для передвижения по ним за депутатом не числится.



- В активах у пенсионера Александра Бровкина оказалась половина нефтебазы.



- У частного бассейна площадью с двухкомнатную квартиру могут провести вечер депутат Владимир Архипенко и его супруга, владелица гостиницы.



В списке недвижимости Дмитрия Ульянича оказались здание Красного уголка и здание дома животновода.



- Член комитета по законодательству и правовым вопросам областного Совета Геннадий Крутских при случае сможет укрыться в частном бункере.

Бюджетный семейный дисбаланс Разница в доходах супругов – не редкость в областном Совете. Но в некоторых случаях разрыв между заработком супругов достигает астрономических размеров.



- Меньше остальных жен в 2019 году принесла в семейный бюджет супруга Александра Соколова. В графе об ее доходе стоит прочерк.



- Всего 155 рублей и 34 копейки задекларировала жена Антона Сидорова. При этом доход самого депутата составляет 6 584 416 рублей и 02 копейки. Или в 42 480 раз больше, чем у супруги.



- Доход жены члена «Единой России» Андрея Бугакова в 2019 году составил 5 150 рублей. Это почти в 210 раз меньше, чем принес домой сам парламентарий - 1 077 042 рубля.



- Жена Владимира Загитова, вице-спикера областного Совета и «единороса», в 2019 году заработала 109 874 рубля. Сам депутат принес домой в сумму в 35 раз больше - 3 651 022 рубля.



- О доходе в 111 709 рублей и 87 копеек отчиталась супруга Павла Путилина, председателя областного Совета. Павел Путилин задекларировал доход в 4 426 743 рубля. Разница почти в 40 раз.



