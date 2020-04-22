Коронавирус

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На коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 12 352 человека

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#коронавирус
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На коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 12 352 человека
С начала эпидемии в Липецкой области обследованы на коронавирусную инфекцию 12 352 человека, в том числе за последние сутки 612 человек. Об этом сообщает областное управления Роспотребнадхора. 

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации полагается тестирование (вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами).
3 1049
#коронавирус
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Комментарии (3)

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Гребень

15 минут назад
лучший тест это кт лёгких
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Хххххх

21 минуту назад
Поздно обследуете... Ну, сообщите о результатах местных селебрити из властных структур...
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MASOK.NET

36 минут назад
Да все уже закончились "вернувшиеся" из за границы , надо теперь в ЖД и автовокзал ставить врачей и обследовать из других областей и из Москвы вернувшихся , а лучше вообще отменить автобусы и поезда. И местных с респираторными заболеваниями надо всех тестировать а не только 65+
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