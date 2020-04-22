На коронавирусную инфекцию в Липецкой области обследованы 12 352 человека

С начала эпидемии в Липецкой области обследованы на коронавирусную инфекцию 12 352 человека, в том числе за последние сутки 612 человек. Об этом сообщает областное управления Роспотребнадхора.



Исследования доступны для всех категорий граждан, которым в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации полагается тестирование (вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; контактировавшие с больными COVID-19; лица с диагнозом внебольничные пневмонии; лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами).

