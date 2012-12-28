Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
В Липецке вычислили и осудили телефонного мошенника — ему дали 7,5 года колонии строгого режима
Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области
Общество
866
сегодня, 15:39
9
Из расселенного дома месяц течет вода
Потоки воды затекают в сараи жильцов соседнего дома и портят запасы.
«На многочисленные обращения и жалобы ни одна инстанция не отреагировала, ни каких мер не принималось», — завили жители улицы GOROD48.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что ликвидация утечки на улице Суворова внесена в план работ следующей недели.
1
4
9
0
2
Комментарии (9)