Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
В Липецкой области — ракетная опасность
Происшествия
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышение полномочий и мошенничество
Происшествия
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
Сегодня в Липецке: удалёнщики грозят увольнением и другие страшилки нашего города
Общество
Читать все
Из расселенного дома месяц течет вода
Общество
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
Общество
Любовь зла: 42-летний мужчина разбил стекла автомобиля бывшей жены
Происшествия
В Липецке вычислили и осудили телефонного мошенника — ему дали 7,5 года колонии строгого режима
Происшествия
В Липецкой области снова подорожал бензин
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
Конкурс в Липецкий областной Совет вырастет
Общество
У 35-летней ельчанки изъяли более 20 свёртков с наркотиками
Происшествия
Участники РОРП ЛО обсудили актуальные проблемы с и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области
Общество
Читать все
Общество
866
сегодня, 15:39
9

Из расселенного дома месяц течет вода

Потоки воды затекают в сараи жильцов соседнего дома и портят запасы.

Из расселенного в прошлом году дома № 13 по улице Суворова уже месяц льется вода. Поток из обрезанных труб не только превращает в каток улицу, но и заливает сараи жильцов соседнего дома № 11. В этих сараях они хранят овощи и консервы.

«На многочисленные обращения и жалобы ни одна инстанция не отреагировала, ни каких мер не принималось», — завили жители улицы GOROD48.

В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что ликвидация утечки на улице Суворова внесена в план работ следующей недели.

порыв
холодная вода
1
4
9
0
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
гость
26 минут назад
Опять людей не хватает? Месяц вода хлещет, и всем писали, а они про очередь.
Ответить
Марина
32 минуты назад
Росводоканал ответил, что нет оборудования, заглушки, для консервирования трубопровода.
Ответить
Деляга
35 минут назад
А зачем тогда жителей заставляют устанавливать счетчики, поверять их, или б(д)ерут 1,5-3 кратный норматив? Вот, пожалуйста, никому ненужные кубы текут и текут. Кто посчитает эту воду? А если никто, тогда и с нас не берите деньги за нее! Тем более тройной норматив.
Ответить
Надежда
39 минут назад
Зато все колонки пообрезали,как же, бесплатно воду пьют
Ответить
Интересно
56 минут назад
А кто и зачем трубы обрезал? И почему этому расселённому дому водоснабжение не перекрыли?
Ответить
Гость
57 минут назад
С таким подходом и с безответственостью не каких скважин не хватит на долго. Почему при расселении не обесточели данный дом от всех коммуникаций, ведь кто-то за него сейчас несёт ответственость?
Ответить
гость
58 минут назад
Зачем торопиться кому-то, вы же всë и оплатите.
Ответить
гость
сегодня, 15:55
Почему не обращаетесь к своему депутату? Он должен помочь.
Ответить
Рамзес
сегодня, 15:52
За чей счет, кто оплатит объёмы вытекшей воды?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить