Из расселенного дома месяц течет вода

Потоки воды затекают в сараи жильцов соседнего дома и портят запасы.

Из расселенного в прошлом году дома № 13 по улице Суворова уже месяц льется вода. Поток из обрезанных труб не только превращает в каток улицу, но и заливает сараи жильцов соседнего дома № 11. В этих сараях они хранят овощи и консервы.«На многочисленные обращения и жалобы ни одна инстанция не отреагировала, ни каких мер не принималось», — завили жители улицы GOROD48.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что ликвидация утечки на улице Суворова внесена в план работ следующей недели.