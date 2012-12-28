40-летний тербунец из ревности к бывшей жене жестоко избил своего знакомого

А потом отправил женщине фотографию лежащего на земле соперника.

40-летний житель Тербунов получил два года ограничения свободы за жестокое избиение знакомого. Он выслушал приговор по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».По данным пресс-службы облаcтной прокуратуры, 7 мая прошлого года в Тербунах мужчина встретился со знакомым, которого подозревал в близких отношениях со своей бывшей женой. Просмотрев с согласия знакомого его телефонную переписку (тот полагал, что удалил её), мужчина в приступе ярости жестокого избил соперника: сломал ему ребро и нанес множество ушибов.Лежащего на земле с окровавленным лицом знакомого мужчина сфотографировал и отправил эту фотографию бывшей жене с неприятным комментарием. А потом приехал к родителям избитого и сообщил, что бросил их сына на парковке спортивного комплекса.Дело расследовала полиция. К моменту суда соперники помирились. Но ходатайство о прекращении дела было отклонено: возражал гособвинитель. Оказалось, ревнивец ранее не раз избивал людей, в том числе и из хулиганских побуждений. Одного он избил на глазах посетителей кафе: нанес более 20 ударов за замечание о неправильной парковке и сломал позвонок.К тому же ревнивец и драчун оказался руководителем одного из сельхозпредприятий с высокой зарплатой, но при этом он не возместил ущерб потерпевшему, а ограничился только извинением.Теперь мужчине на два года запретили выезжать за пределы Тербунского округа, менять место проживания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать место жительства в ночное время суток с 22 до 6 часов, также он должен являться на регистрацию два раза в месяц.