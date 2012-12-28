Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
Водитель попавшей под «МАН» легковушки умер в больнице: дело ушло в суд
Происшествия
Читать все
На улице Терешковой разгромили подъезд
Происшествия
40-летний тербунец из ревности к бывшей жене жестоко избил своего знакомого
Происшествия
Ельчанин ограбил «Магнит»: добычей мужчины стали шесть упаковок красной рыбы
Происшествия
30-летний липчанин отправил на «безопасный счёт» 593 000 рублей
Происшествия
Бывшего заведующего детским отделением больницы ждет суд за превышением полномочий и мошеничество
Происшествия
Подробности лобового столкновения на дороге Ссёлки – Плеханово: «десятку» занесло на скользкой дороге
Происшествия
ФК «Металлург» освободили от 20,4 млн рублей арендной платы в 2026 году
Общество
Два человека погибли в горящем жилом доме Грязинского округа
Происшествия
«Липецкгражданпроект» признали банкротом
Общество
«ВАЗ» и «Тойота» столкнулись в Липецке: госпитализирован один из водителей
Происшествия
Читать все
Происшествия
747
сегодня, 11:03
5

40-летний тербунец из ревности к бывшей жене жестоко избил своего знакомого

А потом отправил женщине фотографию лежащего на земле соперника.

40-летний житель Тербунов получил два года ограничения свободы за жестокое избиение знакомого. Он выслушал приговор по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

По данным пресс-службы облаcтной прокуратуры, 7 мая прошлого года в Тербунах мужчина встретился со знакомым, которого подозревал в близких отношениях со своей бывшей женой. Просмотрев с согласия знакомого его телефонную переписку (тот полагал, что удалил её), мужчина в приступе ярости жестокого избил соперника: сломал ему ребро и нанес множество ушибов.

Лежащего на земле с окровавленным лицом знакомого мужчина сфотографировал и отправил эту фотографию бывшей жене с неприятным комментарием. А потом приехал к родителям избитого и сообщил, что бросил их сына на парковке спортивного комплекса.

Дело расследовала полиция. К моменту суда соперники помирились. Но ходатайство о прекращении дела было отклонено: возражал гособвинитель. Оказалось, ревнивец ранее не раз избивал людей, в том числе и из хулиганских побуждений. Одного он избил на глазах посетителей кафе: нанес более 20 ударов за замечание о неправильной парковке и сломал позвонок.

К тому же ревнивец и драчун оказался руководителем одного из сельхозпредприятий с высокой зарплатой, но при этом он не возместил ущерб потерпевшему, а ограничился только извинением.

Теперь мужчине на два года запретили выезжать за пределы Тербунского округа, менять место проживания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать место жительства в ночное время суток с 22 до 6 часов, также он должен являться на регистрацию два раза в месяц.
конфликт
побои
равность
0
1
5
4
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
65+
30 минут назад
В наше время двести шестая часть 2 от 3-5 сейчас слабые наказание за жестокость .
Ответить
Однако
37 минут назад
Как может этот мажор может быть руководителем предприятия! Не понятно, почему за такой беспредел, приговор оказался чрезвычайно мягким.
Ответить
Во как
48 минут назад
Ну хотя бы премию не выписали за такое поведение , уже что то
Ответить
Лиза
52 минуты назад
А почему не посадили в тюрьму?!
Ответить
И?
58 минут назад
За рецидив такой лёгкий приговор? Это даже не домашний арест.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить