В Липецкой области приняты новые нормы посещения магазинов

В Липецкой области введены дополнительные меры по защите населения от коронавируса.



С 22 апреля посещать любые объекты розничной торговли на территории региона, включая продуктовые магазины, нужно в маске. Об этом сообщает администрация области.

Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».

- В настоящее время налажены регулярные поставки масок в сеть аптек Липецкфармация, где на сегодняшний день имеется более 500 тысяч марлевых повязок и одноразовых масок, - передает пресс-служба администрации Липецкой области.Кроме того, в ближайшее время маски могут появиться в основных торговых сетях региона. Готовность их продавать сегодня подтвердили представители крупнейших дискаунтеров.