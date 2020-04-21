20 минут назад
В Липецкой области приняты новые нормы посещения магазинов
В Липецкой области введены дополнительные меры по защите населения от коронавируса.
Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области».- В настоящее время налажены регулярные поставки масок в сеть аптек Липецкфармация, где на сегодняшний день имеется более 500 тысяч марлевых повязок и одноразовых масок, - передает пресс-служба администрации Липецкой области.
Кроме того, в ближайшее время маски могут появиться в основных торговых сетях региона. Готовность их продавать сегодня подтвердили представители крупнейших дискаунтеров.
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