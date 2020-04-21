Коронавирус

20 минут назад

В Липецкой области приняты новые нормы посещения магазинов

14 1007
#коронавирус
1
В Липецкой области приняты новые нормы посещения магазинов

В Липецкой области введены дополнительные меры по защите населения от коронавируса.

С 22 апреля посещать любые объекты розничной торговли на территории региона, включая продуктовые магазины, нужно в маске. Об этом сообщает администрация области. 

Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». 

- В настоящее время налажены регулярные поставки масок в сеть аптек Липецкфармация, где на сегодняшний день имеется более 500 тысяч марлевых повязок и одноразовых масок, - передает пресс-служба администрации Липецкой области. 
 
Кроме того, в ближайшее время маски могут появиться в основных торговых сетях региона. Готовность их продавать сегодня подтвердили представители крупнейших дискаунтеров.
14 1007
#коронавирус
1

Комментарии (14)

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?!

37 секунд назад
А что делать, если маски нет вообще?! Мешок на голову, что ли, одеть?!
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гость

2 минуты назад
сколько на НЛМК заболело?
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Я

2 минуты назад
Васька на Бендер покашлей, народ уважать будет.
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....

3 минуты назад
Денег нет сейчас у многих. Возьмите и сами сшей те! Иголка нитка и ткань есть у всех. Или руки из жопы растут !
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.....

5 минут назад
Уроды вы. Маски даже не могут одеть в магазин. Стоят без масок ,кашлеют.А потом удивление,а что так много у нас каждый день с короновирусом!
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Да и я

7 минут назад
Когда иду с температурой за хлебом ,жалею мысленно тех, кто без маски там бродит ,козыряет этим
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Липецк

7 минут назад
Лысый, натяни маску себе на лысину. Придурок!
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Васька

8 минут назад
Я, хочешь ,не одевай маску а я на тебя покашляю в магазине ,меня кашель сухой замучил и боль в сердце ,вдруг вирус какой
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&

8 минут назад
И это очень правильно
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Samael

9 минут назад
На * себе эти маски наденьте уроды вы народу денег дайте их покупать дебилы
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