Общество

27 минут назад

В Липецкой области мокрый снег и до +11

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В Липецкой области мокрый снег и до +11

В ближайшие сутки к Липецкой области приблизится очередной атмосферный фронт атлантического циклона – погода останется неустойчивой, пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Среднесуточная температура составит 5 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, днем местами также пройдут дожди от небольших до умеренных. Ветер северо-восточный, 7-12м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде дождя, а ночью с мокрым снегом. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла. 

20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.

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