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сегодня, 15:50

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 60 человек

23 2171
#коронавирус
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Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 60 человек
Сегодня врачи выписали ещё 12 липчан перенесших коронавирусную инфекцию. Всего на территории области зарегистрировано 149 случаев новой коронавирусной инфекции, один человек умер, 88 — продолжают лечение. 
 
По состоянию на три часа дня 19 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 59 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 4 ребёнка. 140 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 7 детей. 
 
Получают лечение на дому 29 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова находятся 7 человек. Они здоровы.
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 987 человек, симптомы ОРВИ у них не выявлены.

23 2171
#коронавирус
3

Комментарии (23)

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Туристам

3 минуты назад
Надеюсь вы сдохните
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Олег Михайлович

3 минуты назад
Детки с клиповым мышлением. Вам понятно, не одолеть, но покажите папкам-мамкам. Если мозги у них есть хотя б наполовину, будут сильно удивлены. Скоро почти все ваши мелкие проблемы все отпадут. Видео: "Роковое решени Путина! Россияобречена на катастрофу!" Валентин Катасонов. Всего 10 минут. Новый год, гарантирую - не знаю как, но точно будете встречать по-другому.
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Низкий поклон туристам

4 минуты назад
Из-за этих ублюдков я должен брать разрешение на выход из дома
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Липчанин

9 минут назад
С, С, скажи умник, а сколько нужно заболевших человек, чтобы ты понял, что это серьезно? 5000? 10000? Они будут, если такие как ты будут продолжать нести эту ересь. Только тогда вместо какой либо помощи в больницах, мы будем лежать по домам или в коридорах каких нибудь хосписов и медленно умирать от вируса без лекарств и ИВЛ, потому что здравоохранение обрушится к чертовой матери.
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Полный отстой! Ты где учился, отрок?

11 минут назад
Пай,
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Для девочки Пай

18 минут назад
Спой песню: Аттестат в крови, по бокам конвой...
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Гость

30 минут назад
С, Зато все как в " цивилизованных странах")))
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Сергей 13

31 минуту назад
Педагог, что значит практика,я больше трети не смог.
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С

32 минуты назад
Вы хоть там определитесь. В 13ч было 149, 48 вылечились, 1умер, у вас оставалось 100, а сейчас уже пишите 60 выличелись и59 лежат на лечении в Липецке и Ельце. А вам не кажется что на полмеллионый город это не очём. Дайте людям работать, хватит морочить голову людям!! От инфарктов и инсультов больше людей умирают,,почему вы про это не пишите. Хватит людей за дуроков держать и вгонять их в нещету
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Сергей 13

32 минуты назад
Пенсионер, ага и мозх у них усыхает,10% остаётся.Ходят с аквалангом,а мозгами всё равно не пользуются.
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