Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 60 человек

Сегодня врачи выписали ещё 12 липчан перенесших коронавирусную инфекцию. Всего на территории области зарегистрировано 149 случаев новой коронавирусной инфекции, один человек умер, 88 — продолжают лечение.



По состоянию на три часа дня 19 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 59 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 4 ребёнка. 140 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 7 детей.



Получают лечение на дому 29 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся 7 человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 987 человек, симптомы ОРВИ у них не выявлены.



