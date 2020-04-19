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сегодня, 15:50
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 60 человек
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Сегодня врачи выписали ещё 12 липчан перенесших коронавирусную инфекцию. Всего на территории области зарегистрировано 149 случаев новой коронавирусной инфекции, один человек умер, 88 — продолжают лечение.
По состоянию на три часа дня 19 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 59 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 4 ребёнка. 140 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 7 детей.
Получают лечение на дому 29 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 7 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 987 человек, симптомы ОРВИ у них не выявлены.
По состоянию на три часа дня 19 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 59 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 4 ребёнка. 140 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них 7 детей.
Получают лечение на дому 29 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находятся 7 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 987 человек, симптомы ОРВИ у них не выявлены.
23 2171
Туристам
Олег Михайлович
Низкий поклон туристам
Липчанин
Полный отстой! Ты где учился, отрок?
Для девочки Пай
Гость
Сергей 13
С
Сергей 13