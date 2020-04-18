Здоровье
сегодня, 12:44
В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19
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Женщина 1963 года рождения проживала в Чаплыгинском районе.
В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом «COVID-19»: женщина 1963 года рождения, проживавшая в Чаплыгинском районе, скончалась сегодня в областной инфекционной больнице.
Пациентка находилась в больницк с 10 апреля. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания — системной красной волчанки,
- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - сообщает региональный штаб по предотвращению распространения кронавирусной инфекции.
Медики призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать рекомендации врачей и режим самоизоляции.
Пациентка находилась в больницк с 10 апреля. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания — системной красной волчанки,
- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - сообщает региональный штаб по предотвращению распространения кронавирусной инфекции.
Медики призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать рекомендации врачей и режим самоизоляции.
50 4566
К
Достали вруны
Перри Мейсон
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