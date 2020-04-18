Здоровье

сегодня, 12:44

В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19

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#коронавирус
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В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19

Женщина 1963 года рождения проживала в Чаплыгинском районе.

В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом «COVID-19»: женщина 1963 года рождения, проживавшая в Чаплыгинском районе, скончалась сегодня в областной инфекционной больнице.

Пациентка находилась в больницк с 10 апреля. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания — системной красной волчанки, 

- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - сообщает региональный штаб по предотвращению распространения кронавирусной инфекции.

Медики призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать рекомендации врачей и режим самоизоляции.
50 4566
#коронавирус
4

Комментарии (50)

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К

51 секунду назад
Как не стыдно писать сплетни что кому то приписывают эту болезнь.Такие дюди как вы ,провакаторы виноваты в болезнях и гибели людей ,они вам верят и думают что это не опасно и не соблюдают самоизоляцию
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Достали вруны

3 минуты назад
Никому не приписывают этот вирус,не врите вас за это сажать надо .Моя бабуля перпболрла пневмонией и ей никто не приписывал никакой вирус. Наоборот лечили обычными антибиотиками .А щенок которого она подобрала на улице умер от коронавирусного энтерита за неделю до ее болезни.И никак это никто не связывал и никак ей ничего не приписывали.Сейчас она ослабла ,она 1961 г р
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Гость, понятно. Исходя из логики вами прочитанного, кто деньги взял, милый?
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Че́рная сметана

4 минуты назад
На днях приболел. Вызвал, как рекомендуют, скорую. Думал, сейчас сделают тест на коронавирус. Сделали. Тест состоял из двух вопросов: выезжал ли я за пределы области и контактировал ли я с больными. Получив отрицательные ответы, врач сделал вывод: у меня не коронавирус. А я ещё думаю, откуда в России 697 тысяч тестов?!
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В Отличие от тебя !

5 минут назад
Пенсионерка, Скоро твой Путин, тебе перестанет платить пенсию ,и я буду этому очень рад, когда ты будешь стоять с протянутой рукой и молить о милостыни !, Ну я тебе хер подам ,я тебе пошлю к Путину!, Теперь не посылают на Х. У. Й , Теперь говорят :-" Пошёл к Путину "
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Достали

6 минут назад
зрк, ваш Рошаль хирург травматолог но не вирусолог .Не несите ерунду .Это не грипп и не орви ,хотите заражайтесь и уничтожайте свой иммунитет,но людей на это не провоцируйте У нас итак плохая экология ,людям нужен иммунитет в нормальном состоянии
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Запомни!. раз и навсегда!

8 минут назад
Пенсионерка, Какая внутренняя политика ,такая и внешняя ,то есть никакая !,Этот дебил- угробил всё!.
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Че́рная сметана

8 минут назад
Штрафы за нарушение режима самоизоляции это уже и есть налог на воздух. Вышел подышать - плати!
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Ты

8 минут назад
Пенсионерка, из Его отрядов?)))
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Лен тач Липецк ищи в ВК строго 18+

9 минут назад
F.
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