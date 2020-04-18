В Липецкой области умер первый пациент с диагнозом COVID-19

Женщина 1963 года рождения проживала в Чаплыгинском районе.

В Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом «COVID-19»: женщина 1963 года рождения, проживавшая в Чаплыгинском районе, скончалась сегодня в областной инфекционной больнице.



Пациентка находилась в больницк с 10 апреля. Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания — системной красной волчанки,



- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - сообщает региональный штаб по предотвращению распространения кронавирусной инфекции.



Медики призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью, соблюдать рекомендации врачей и режим самоизоляции.